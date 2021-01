Jak životem hrdinů zahýbá erotický román? Jan Hřebejk točí nový seriál

PRAHA Z Pozadí událostí se možná někdo posadí na pozadí. Jan Hřebejk ve spojení s Petrem Jarchovským chystá komediální krimi seriál z univerzitního prostředí.

„Zápletka je detektivní, žánrem je to komedie, ale výsledkem by ideálně měla být originální, filozofující moralita, stavějící na paradoxech současné společnosti a mezilidských vztahů. Téma Pozadí událostí je naprosto dnešní: muži a ženy a jejich vztahy v době #MeToo, genderu, měnících se společenských rolí. Zločin slouží jako katalyzátor příběhu,“ vysvětluje Hřebejk. Ve středu všeho by měl být fiktivní erotický román stejného názvu jako seriál.



„Naše společná láska k tvorbě Woodyho Allena nebo seriálu Sedmilhářky, znalost univerzitního prostředí, detektivní zápletka a potřeba výpovědi o vztazích, nás přivedly na myšlenku vytvořit Pozadí událostí jako vtipnou a napínavou komedii postavenou na nosné detektivní zápletce. Věříme, že Pozadí událostí bude chytrá zábava, osobní výpověď i aktuální obraz moderní městské společnosti,“ vysvětluje Petr Jarchovský, jenž je podepsaný pod scénářem.

V hlavních rolích seriálu se představí Jitka Čvančarová, Petra Hřebíčková, Martha Issová, Katarina Kubošiová (Katarzia), Jiří Havelka, Petr Ostrouchov, Luboš Veselý a další.