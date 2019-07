Rubeš vydal svůj Honest Guide knižně. Přestaňme Prahu propagovat, turismus potřebujeme řídit, říká

PRAHA Odpůrce trdelníků i zamilovaných zámečků na mostech. Odpůrce britských rozluček se svobodou, předražených bonbonů a nepoctivých taxíků. Propagátor chlebíčků, paternosterů a obecně přívětivých míst v Praze. To je Janek Rubeš, který svým originálními videi o pražských lákadlech oslovil už miliony lidí. V pražském Skautském institutu se Lidovkám.cz svěřil o své knize i zkušenostmi s turismem. „Už jsem tu zažil i výčepáka, který vyhodil z podniku deset rozzuřených Britů v kostýmech a obřím penisem v ruce. Za mě v pořádku,“ tvrdí.

Na Honest Guide se na YouTube podle jeho autora a tváře Janka Rubeše měsíčně dívají zhruba tři miliony lidí. Tuzemským i zahraničním návštěvníkům Prahy očividně přinesl informace, které postrádali. Jak se dostat do centra z letiště? Kde se levně a dobře najíst a napít, kde si vyměnit peníze? A to všechno pokud možno bez okradení?

Knihu Janek Rubeš napsal nejen pro cizince, nýbrž i krajanům, kteří do Prahy přijíždějí na výlet. „Když vidím vstup na Staroměstskou věž za 250 korun, vždycky si pomyslím - chudák babička z Moravy. Taxík ji po Praze nevezme, protože ví, že mu cizinec zaplatí víc. Za vodu zaplatí 80 korun,“ komentuje Rubeš.



Svoje může upřímný průvodce Prahou dát i Pražákovi. Útlá, nápaditě ilustrovaná kniha v sobě skrývá několik opravdu osobních tipů na dobrou kávu, víno nebo třeba i první polibek.

„Stoprocentně je v knížce místo, o kterém 99 % Pražáků nebude vědět, že existuje,” sází se Janek.

„Překvapení taky může být nová restaurace na Hradčanském náměstí, kde je fajn pivo a jídlo levnější než v hnusným stánku hned naproti,” vysvětluje Janek. „Všechny tipy vycházejí z mojí zkušenosti. I ty články jsem psal přímo v místech, která popisuju. Třeba když jsem seděl v Domě U Černé matky boží a slyšel tam průvodce, jak vypráví, že je to jediná kubistická budova na světě, což není pravda.“

Zpravodaj ze Staroměstského náměstí

Proč vlastně Honest Guide potřebujeme? Chová se Praha k turistům podvodně a nepřátelsky? „Když jsem jako turista vystupoval v našich videích, mluvil jsem jen anglicky. V tu chvíli jsem zjistil, že je to průšvih a moc přívětivá Praha není. Turista zažívá úplně jiné město, než my,” poznal před lety.

„Pražák nemá často tušení, co se odehrává na Staroměstském náměstí, protože ho často jen přebíhá s hlavou dolu nebo s mobilem na uchu. Každé město má zpravodaje z velkých měst - z Bruselu, Moskvy a New Yorku. Ale málokdo má zpravodaje z našeho centra. Já jsem takový zpravodaj z centra Prahy,” naráží Janek na to, že jako insider hloubku v tématech týkajících se centra Prahy v médiích mnohdy postrádá.



„My, Pražáci, jsme rezignovali na naše město. Že nám někdo vezme naše kostely a postaví tu mešity, jak tvrdí extremističtí politici? Ať se radši podívají, jak to vypadá v centru Prahy teď, a dělají něco s tou svou domobranou proti tomu, ať tu pizza nestojí 490 korun. Vždyť tolik stojí pizza v Michelinské restauraci v Londýně!“ dokáže Rubeš rozohnit.

Cestovat do Disneylandu? Díky nechci

Známý je i tím, že veřejně vystupuje proti některým značkám, které se v turistickém centru Prahy v posledních letech objevily. Například cukrátka Captain Candy nebo bankomaty Euronet. „Ať je Captain Candy kde chce, je to jejich byznys plán. Já sám jsem kapitalista. Ale můj byznys plán je upozornit lidi na to, že naproti koupí stejné nebo lepší sladkosti desetkrát levněji. Jejich byznys je postavený na hodně křehkém základu,“ popisuje Rubeš, který se prý na svých cestách po světě s tak přemrštěnými cenami pro turisty jako v Praze nesetkává.



Replika Orloje v Jižní Koreji

Sám má ohledně svých destinací jasno. „Já když někam přijedu a je tam Captain Candy a Euronet bankomat, tak se otáčím. To je jak zóna s nápisem: ‚Tady už jsme jenom pro hlupáky ‘. Vyhlášená evropská města jsou už jen jakýsi Disneyland.“

Janek sám nejradši cestuje autem a ztrácí se s prstem v mapě. Na recenze lidí je opatrný, protože ví, jak se dají zmanipulovat. Doporučuje si prohlédnout, jak dotyčný recenzent psal o vašem městě. Tak prý zjistíte, jestli se mu dá důvěřovat. A ideální místo pro zkušeného cestovatele znaveného bezpohlavními turistickými atrakcemi? To je místo s pouze třemi recenzemi a všemi pozitivními, odpozoroval Janek.

Orloj „All you can drink“

Přestože se pracovně pohybuje často v žánru seriózní publicistiky, může si dovolit o pražských nešvarech informovat s humorem a ironií. Jako třeba, když informoval o chybějících eskalátorech na turistických uzlech, aby pak zjistil, že je za potlesku novinářů sice na danou lokalitu dopravní podnik umístil, ale pouze v jednom směru.

Honest Guide - nevšední průvodce Prahou Janek Rubeš, Honza Mikulka, Eliška Podzimková

CooBoo a Albatros 2019 Knižní Honest Guide vyšel v české i anglické verzi. Nenajdete v něm klasické mapy ani umístění jednotlivých tipů, ty je třeba si dohledat pomocí map v mobilu nebo QR kódů. Janek Rubeš má společně s Honzou Mikulkou skoro půl milionů odběratelů svého YouTube kanálu o Praze a cestování a 100 000 followerů na Facebooku. Videa začal točit na Streamu a považuje se tak za Streamáka. Dnes tvoří pro Seznam. Turistům doporučuje kde co, zatím se ale vyhýbá tématice hotelů a zvažuje ji jako plán do budoucna. Trochu se bojí natáčet na Žižkově. S holkou, která by ho na rande požádala o společné cvaknutí zámečku o příčku mostu, by nechodil.

Co ale dělat se stádovitým, bezhlavým turismem, který zaplavuje Prahu? Při zmínce o jeho důsledku, tedy jihokorejské replice Orloje s nápisem „All you can drink“ se Janek začne smát.

„Vždyť to ty lidi takhle chtěj, to je skvělý. Já bych jim klidně věnoval i originál těch hodin. Ty lidi takhle můžou chtít cestovat, ale z Prahy nevidí nic, jen kulisu. To ani nepotřebujou cestovat a mají lepší, když si ten Orloj postaví doma, nebo se podívají doma na fotky,“ glosuje Janek.

Vytvoří on sám nové takzvané „turistické pasti“ tím, že je v knize a svých videích zmiňuje? Podle Janka je naprostá většina podniků v knize po domluvě a spíš než že by škodila, jim snad zmínka v průvodci i pomáhá. „Cesta není utajit dobrá místa v Praze turistům, ale aby všechna místa tady byla dobrá,“ vysvětluje svou filozofii. Zároveň uznává, že nemá jak zabránit tomu, aby do jím doporučených podniků nezačali vodit nenažraní průvodci skupiny turistů. Důrazně je také vyzývá, ať to nedělají.

Na závěr Janek ujišťuje: „Já neříkám: Vyměňme trdelník shopy za hispterské kavárny. Ale až si nebudou moct obyvatelé centra koupit chleba, a místo něj narazí jen na cannabis lízátka, budeme mít problém.“