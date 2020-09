‚Jeho filmům se můžeme ještě smát.’ Politici oceňují kvality i světový ohlas Menzelova díla

PRAHA Kvality filmového díla Jiřího Menzela a jeho světový ohlas zmiňují čeští politici v příspěvcích, v nichž dnes na sociálních sítích vyjadřují soustrast rodině oscarového režiséra. Menzel zemřel v sobotu ve věku 82 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že Menzel za sebou zanechal úžasné dílo, které nikdy nepřestane těšit a bavit. Podle šéfa opoziční ODS Petra Fialy potěšil režisér několik generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat.

Babiš na svých sociálních sítích vyjádřil rodině českého filmaře upřímnou soustrast. „Smutná zpráva o úmrtí tohoto výjimečného člověka a filmaře velice zasáhla nás všechny. Zanechal tu po sobě úžasné dílo, které nás nikdy nepřestane těšit a bavit a díky kterému zná český film celý svět. Díky, Mistře,“ uvedl.



Vicepremiérka Alena Schillerová (za ANO) připomněla, že se Menzel do „srdcí diváků zapsal především neotřelými adaptacemi díla spisovatele Bohumila Hrabala“ a „nezapomenutelnými hláškami“. „Opustila nás legenda českého filmu. Díky za všechny skvělé filmy, pane režisére,“ uvedla. V roce 1967 získal film Ostře sledované vlaky, natočený podle Hrabalova románu, Oscara za cizojazyčný film.



Šéf ODS Fiala zdůraznil, že Menzelovy filmy dosáhly světového ohlasu. „Podle svých slov chtěl svými díly především bavit a potěšit. A to se mu dařilo měrou vrchovatou u několika generací diváků, kteří na něj budou vděčně vzpomínat,“ uvedl. „Až setřeseme první smutek, dojde nám, že se díky jeho filmům můžeme ještě dlouhá, dlouhá léta smát, dojímat a radovat. To opravdu není málo,“ napsala poslankyně a kandidátka ODS do Senátu Miroslava Němcová.

Bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) uvedl, že Menzelův vklad české filmové kultuře je obrovský. „Vážím si toho, že jsem měl tu čest s panem režisérem mnohokrát debatovat o filmu, kultuře, o světě a hodnotách. Lehké odpočinutí, pane režisére. A velký dík za vaše dílo!“ napsal.