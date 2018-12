Lež má dlouhý nos. Disney chystá hranou verzi Pinocchia, do filmu vábí hvězdného Toma Hankse

PRAHA Jedna z největších hereckých stálic Hollywoodu posledních více než tří dekád Tom Hanks se možná představí v pohádkové klasice. Studio Disney s ním jedná o tom, zda by nevzal roli v hrané verzi Pinocchia. V příběhu o chlapečkovi ze dřeva toužícím stát se živou bytostí by mohl ztvárnit jeho stvořitele, loutkáře Geppetta. Nová verze Pinocchia je další z řady hraných adaptací osvědčených titulů, které Disney původně stvořil jako animované filmy.

„Tom Hanks by mohl brzy opět spojit síly s Disneyem. Herec, který zpodobnil samotného Walta Disneyho ve filmu Zachraňte pana Bankse z roku 2013, je údajně na počátku jednání o roli Geppeta v chystaném remakeu Pinocchia,“ informoval magazín Vanity Fair. Podle webové verze titulu Hollywood Reporter by rád Disney spustil kamery příští rok v květnu, do kin by se tak film dostal v roce 2020.

Natáčení by se měl chopit Paul King, který je jako režisér podepsaný pod dvěma velmi úspěšnými filmy o dobrodružstvích neobyčejného plyšového medvěda Paddingtona. Na scénáři nového Pinocchia se společnými silami podíleli sám King, Chris Weitz (Mravenec Z, Prci, Prci, Prcičky, Jak na věc) a spoluautor obou příběhů o Paddingtonovi Simon Farnaby.

Pokud si Hanks se společností Disney plácne, nebyla by to jeho první spolupráce s nejvýznamnějším filmovým studiem světa. Pod jeho hlavičkou nedávno dotočil životopisný příběh o legendě americké televizní zábavy pro děti Fredu Rogersovi You Are My Friend, aktuálně pracuje na čtvrtém díle kultovního animáku Příběh hraček. Poprvé přitom propůjčil hlas kovboji Woodymu v prvním díle této klasiky už roku 1995.

Vysněnou spolupráci držitele dvou Oscarů s Disneyem by mohl zkomplikovat hercův nabitý diář. Pro nadcházející rok se upsal válečnému dramatu Greyhound, v únoru si pak má stoupnout před kameru coby jeden z hlavních aktérů sci-fi Bios. Film o posledním člověku na zemi má na plátna přivést režisér seriálového hitu Hry o trůny Miguel Sapochnik. V tuto chvíli tak lze jen hádat, zda by Hanks na plac Pinocchia dorazil včas.

Třetí komerčně nejúspěšnější herec

Původní verze Pinocchia z roku 1940, natočená dle námětu italského autora Carla Collodiho, byla druhým animovaným filmem, které studio tehdy řízené svým zakladatelem poslalo do kin. První byla Sněhurka a sedm trpaslíků. Disneyho pohádkové příběhy se vždy řadily mezi nejúspěšnější filmy sezony, éra těchto klasických animáků se završila v 90. letech. Tehdy si mimořádné výnosy připsali Lví král, Pocahontas či Aladin.

V této dekádě se Disney rozhodl své osvědčené tituly oprášit. Místo animovaného provedení ale vsadil na hranou verzi s masivní podporou vizuálních efektů. Nový trend odstartovala roku 2015 Popelka, která utržila v kinech nečekaných 543 milionů dolarů. Následující dva roky poslal Disney do kin Knihu džunglí a Krásku a zvíře, oba tituly pokaždé skončily mezi pěticí nejvýnosnějších filmů daného roku.

Kráska a zvíře s tržbami 1,263 miliardy dolarů vstoupila do první patnáctky nejúspěšnějších snímku historie. Pro příští rok chystá Disney s hranými pohádkami doslova útok, do kin nasadí hned tři. V březnu to bude Dumbo (režie Tim Burton),v květnu dorazí Aladin (režie Guy Ritchie) a v červnu čeká premiéra Lvího krále (režie Jon Favreau). Kasovní rekordy má zlomit hlavně Lví král, jehož čerstvý trailer je druhou nejsledovanější upoutávkou všech dob.

Pokud by dokázal Disney do své nové adaptace Pinocchia dostat Toma Hankse, byl by to pro studio jednoznačný triumf. Hanks je vedle Toma Cruise poslední superhvězdou etablovanou v 90. letech, která se dodnes drží na špici. Držitel dvou Oscarů, dalších tří nominací a ceny Amerického filmového institutu za celoživotní dílo (dostal ji v 45 letech) je třetím komerčně neúspěšnějším hercem všech dob.