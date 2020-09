Maskovaná pedofilie? Jaký je film Kočičky, kvůli kterému odpůrci volají po zrušení Netflixu

LOS ANGELES Snímek Kočičky je kritizován za zobrazení mladých dívek, které prý hraničí s pedofilií. Na sociálních sítích se ozývají hlasy požadující stáhnutí filmu či dokonce zažalování a zrušení Netflixu. Na stranu pobouřených filmových fanoušků se připojili i někteří republikánští senátoři.

Snímek režisérské debutantky Maïmouny Doucouréové vypráví příběh jedenáctileté dívenky Amy (Fathia Youssoufová), imigrantky ze Senegalu. Spolu s velmi přísnou rodinou dbající na tradice žije v chudé čtvrti Paříže. Útěchu nalezne u svých kamarádek, se kterými se zapojí do taneční skupiny. To vše navzdory matčiným prosbám a výhrůžkám.

Režisérka Doucouréová se pro film dle svých slov inspirovala vlastním dětstvím. Amy je vržena mezi dva mlýnské kameny - mezi tím, co po ní chce muslimská rodina, a tím, co vyžaduje a od dívek očekává západní společnost. To obnáší i odvážné a vyzývavé tanečky.

Dělání sexuálních objektů z dívek je přitom tématem, které režisérka ostře kritizuje. „Čím více sexuálně se dívka profiluje na sociálních sítích, tím je ostatními vnímána jako úspěšná,“ řekla Netflixu. „Děti pouze napodobují to, co vidí. Nechápou, co se zatím vším skrývá,“ dodává s tím, že je to pro děti velmi nebezpečné.

Podle mluvčí Netflixu jsou Kočičky sociálním komentářem na téma dělání sexuálních objektů z mladých dívek. „Je to cenami oceněný a silný příběh o tom, jakému tlaku čelí dívky na sociálních sítích a od lidí kolem sebe. Vybízíme, aby se každý, kdo se o tuto problematiku zajímá, na snímek podíval.“



Jako první snímek vyšel v domovské Francii (pod názvem Mignonnes) 19. srpna a žádné kontroverze nezpůsobil. Na festivalu v Sundance se také nic nedělo a kritika snímek chválila. Vše se změnilo až s běžným uvedením v Americe. Hashtag #CancelNetflix (Zrušte Netflix) vzal rázem sociální sítě útokem. Lidé sdílejí fotky toho, jak si ruší předplatné od Netflixu či spekulují o tom, jak moc si zábavní gigant v následujících dnech finančně pohorší.

Je to porno?

Americká společnost je v současné době rozpolcená mezi republikány a demokraty. O bojkotu filmu nebo zrušení Netflixu volají hlavně podporovatelé republikánů, kteří film využívají jako jakýsi prostředek předvolebního boje ve stylu: „toto je budoucnost, kterou pro naše děti chtějí demokraté.“ Některé extrémní konspirační teorie v souvislosti s filmem připomínají, že vrcholoví demokraté mají skrytě podporovat obchodování s dětmi a dětskou pornografii.

Nepomáhá tomu ani oficiální web Mezinárodní filmové databáze (IMDB), který na stránce filmu uvádí, že obsahuje nahotu.

Nenávist není jen na straně filmových konzumentů, ale proti filmu začali brojit i někteří členové amerického Kongresu. Republikánský senátor za stát Texas Ted Cruz poslal dopis generálnímu prokurátorovi Williamu P. Barrovi, aby se snímkem zabýval. Kočíčky v něm otevřeně označil za dětskou pornografii.

„Stejně jako každý rodič i já vnímám snahu Netflixu propagovat dětskou pornografii za nechutnou,“ napsal na svůj Twitter republikánský senátor za stát Arkansas Tom Cotton. „Je to zločin,“ dodal. Podobné názory mají i další republikánští senátoři.

Problémový plakát

Problémy začaly hned reklamním plakátem pro americký trh. Na něm byly filmové hrdinky zobrazené v tanečních pozicích, které podle kritiků nebyly příhodné jejich věku.

Plakát vytvořil samotný Netflixu, a to pro distribuci na vlastní platformě. K tomu připsal, že mladá Amy se dostane do twerkové taneční skupiny. Twerk je druh tance, při němž se (lidově řečeno) velmi sexuálně vrtí zadnicí. Pobouření diváci na recenzních serverech film kritizují ještě před premiérou a vzniklo dokonce několik internetových petic za jeho úplné odstranění.

Společnost Netflix se za plakát omluvila: „Hluboce se omlouváme za reklamní materiál použitý k filmu Kočičky. Nebylo to v pořádku a navíc to špatně reprezentovalo film, jenž na festivalu v Sundance vyhrál cenu. Obrázek i popisek jsme upravili.“