Hlavní hudební organizace se shodly: muzikantům je potřeba neprodleně pomoci

Návrhy efektivních a koncepčních řešení pomoci hudebnímu sektoru I. Rychlá a efektivní řešení a. bezúročné úvěry COVID výhradně pro kulturní sektor (dle inspirace německými a švýcarskými opatřeními – půjčka 500 000 Euro, 0 % navýšení a 2 roky splácení – zavést podobný krok v ČR s maximálním navýšením 2 %), roční odklad splátek a následně splatnost 4 roky, bez požadavku na dodatečné zajištění (např. ručení společníkem/jednatelem společnosti), b. pokud je stát, státní organizace nebo územní samospráva věřitelem, ať posečká s placením nájmu a obdobných závazků, c. ponechat přidělené granty i v případě, kdy se projekt neuskutečnil v plném rozsahu, d. připravit mimořádnou dotaci pro autory a výkonné umělce (pro rychlou a cílenou pomoc lze využít infrastruktury kolektivních správců, kteří mají rozsáhlou databázi autorů a umělců), e. nechť stát kompenzuje podnikatelům v kultuře škodu způsobenou zákazem koncertní a jiné veřejné činnosti a úředním uzavřením provozoven (OSVČ technických profesí, hudební kluby, hudební agentury, pořadatelé koncertů a hudební festivaly, nakladatelé a vydavatelé). II. Koncepční řešení s účinky v krátkodobém horizontu f. v rámci novely zákona o rozhlasovém a televizním vysílání zavést kvóty českého hudebního a audiovizuálního repertoáru v lokálních médiích (při citlivém a správném zavedení kvót by se vytvořil prostor pro novou hudební tvorbu v éteru, která dnes prakticky nedostává žádný prostor. V rámci kolektivní správy by se výnosy z autorských práv přerozdělily ve prospěch tuzemských autorů a umělců. Pozitivním efektem by byla větší hudební pluralita, kvalita nové tvorby díky větší návratnosti finančních prostředků, a celkově větší zájem o českou hudbu); opatření je v souladu s právem EU a ústavním pořádkem a obdobná opatření existují v řadě členských států (Slovensko, Francie ad.), g. trvalé odložení povinnosti zavedení EET pro kulturní sektor, nebo odložení alespoň o dva roky, h. v rámci udržitelnosti živé kultury navrhujeme finanční podporu streamingu a umožnění individuálních výjimek pro přeshraniční výměnu u klíčových pracovníků, i. navýšit možnost flexibilního zaměstnávání na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr na 1000+ hodin ročně a zvýšit hranici, od které se platí z dohod odvody (z nynějších 10 000 Kč na 20 000 Kč), j. snížit sazbu DPH na vstupenkách na 0 % (nikoli jako osvobozené plnění, tj. se zachováním možnosti plného odpočtu na vstupu) do konce roku 2023 a následně navýšení na úroveň 10 % (průměr Evropské unie). Podepsáni: Brněnská asociace klubové hudby (BACH) Česká asociace festivalů (ČAF) Česká hudební rada (ČHR) DILIA Festivalová asociace (FESTAS) Institut umění – Divadelní ústav (IDU) / SoundCzech INTERGRAM Music managers forum (MMF) Ochranný svaz autorský (OSA) Platforma nezávislých hudebníků a souborů klasické hudby (PNHSKH) Svaz autorů a interpretů (SAI)