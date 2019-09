Obrana proti překupníkům nevyšla. Fanoušci kritizují management Eda Sheerana kvůli neprodaným lístkům

Řada hudebních fanoušků zná ten pocit, když se na ně nedostanou vstupenky na koncert. Tím spíše, že na očekávaná vystoupení velkých hvězd bývají vstupenky pryč do několika málo minut. Například pražský koncert Billie Eilish (ještě do Fóra Karlín, než se koncert přesunul do O2 areny) se vyprodal za pouhé čtyři minuty.

Vstupenky ale stále jsou, jen je mají v rukách překupníci, kteří si neváhají říct několikanásobek pořizovací ceny lístku. Pro mnohé je to stále lepší možnost, než jejich idol nevidět. Internetovou variantou překupníka vstupenek je nechvalně proslulý server Viagogo.com, internetová burza vstupenek. 377 stížností (k 2. září) od českých hudebních fanoušků mluví za vše.



Této situaci s překupníky se chtěla vyvarovat britská pořadatelská agentura Kilimanjaro Live, která zaštiťovala britské koncerty zpěváka Eda Sheerana na jeho poslední turné Divide, během něhož dvakrát zahrál i v Praze.

Agentura umožňovala koupené lístky předprodávat jen přes specializovanou platformu „od fanoušků pro fanoušky“. To nebylo možné obejít, protože lístky byly elektronické a svázané s kreditní kartou kupujícího. Na platformě mohl kdokoliv nabídnout svůj lístek na Eda Sheerana, ale za fixní cenu, kterou určovala sama platforma - pořizovací cenu lístku s přirážkou 10 %.

Cílem těchto opatření bylo vyhnout se přeprodeji na serverech, jako jsou výše zmíněné Viagogo nebo StarHub.



Britské koncerty se ale zpravidla nevyprodaly a vstupenky za pořizovací cenu byly na pokladnách stále k sehnání. Žádný ze zájemců o koncert tak neměl přílišnou motivaci kupovat lístky s fixní přirážkou 10 % přes specializovanou platformu. To vytvořilo problém pro fanoušky, kteří na koncert nemohli jít například kvůli nemoci. Fanoušci Eda Sheerana přišli o tisíce liber. Odvážný způsob boje s překupníky se neosvědčil.

Somebody at @seetickets or @edsheeran needs to look at the fan to fan resales. Totally understand why Ed prevents resales but with you can’t have some tickets at a lower resale and others only allowed to sell at full price. #sham #unfair #lost£247