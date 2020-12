Od neděle 27. prosince se zavřou i výstavy, které měly dosud výjimku

Praha Od neděle 27. prosince přestane spolu s přechodem země do pátého stupně protiepidemického systému PES platit výjimka pro pět výstav, kam dosud mohli návštěvníci. I tyto výstavy tak budou pro veřejnost zavřené, informovalo ministerstvo kultury na twitteru. Ostatní galerie a muzea musela uzavřít už minulý týden podle současného čtvrtého stupně protikoronavirových opatření.

Navštívit je dosud možné výstavu Rembrandtových děl v Národní galerii Praha (NGP), výstavu Sluneční králové v Národním muzeu a mezinárodní filatelistickou výstavu taktéž v Národním muzeu. Ministerstvo kultury se zaručilo také za výstavu o Janu Amosi Komenském na Pražském hradě a za výstavu středověkých děl v Západočeské galerii v Plzni.



Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) odpoledne v Radiožurnálu řekl, že tyto výstavy budou uzavřeny od 27. prosince do 10. ledna. Nejpozději 4. ledna ale podle něj bude vláda situaci znovu vyhodnocovat. „Podle toho, jak to bude vypadat, budeme rozhodovat o tom, co po tom 10. lednu. Pokud by situace byla příznivá, tak první možnost znovu otevřít je toho 4. ledna, ale nechci předbíhat,“ řekl Zaorálek rozhlasu.

„Výjimka na výstavu Rembrandt: Portrét člověka byla udělena na nižší stupeň systému PES. Plně respektujeme zpřísnění opatření z nařízení vlády, tedy i pro nás platí, že od 27. prosince výstavu uzavřeme,“ sdělila mluvčí NGP Eva Sochorová.

O výstavu Sluneční králové a mezinárodní filatelistickou výstavu v Národním muzeu je podle Šárky Bukvajové z Národního muzea velký zájem. Návštěvníci jsou rádi za možnost rezervace na konkrétní den a čas. V muzeu je pohyb po budově možný pouze ve vyhrazených koridorech a prohlídky jsou časově omezené na 70 minut v případě filatelistické výstavy a na 100 minut v případě výstavy archeologických nálezů z Egypta.

Výstava v Jízdárně Pražského hradu je věnována osobnosti a dílu učence, pedagoga a teologa Jana Amose Komenského (1592 až 1670). Výstavu připravilo Moravské zemské muzeum u příležitosti 350. výročí úmrtí této významné postavy české a evropské kulturní paměti.



Výstava Nad slunce krásnější - Plzeňská madona a krásný sloh začala v plzeňských Masných krámech 8. prosince. Podle kurátorů výstavy jde o expozici evropského významu a největší událost v dosavadní historii nejznámější regionální výstavní síně. Madona plzeňská je hlavní patronkou Plzeňské diecéze a ochránkyní Plzně. Výstava představuje přes 80 vzácných středověkých děl z českého území i ze zahraničí.

Od 18. prosince zůstaly galerie a muzea v Česku zavřené, výjimku hygieniků dostalo jen pět výstav s významnými zahraničními zápůjčkami, a to s několika podmínkami. Vstupenky se musejí prodávat jen on-line, návštěvníci dostanou ke vstupence respirátor, měří se jim teplota a musejí držet rozestupy.