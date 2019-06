Opuštěná a uplakaná v temné uličce. Původní konec Pretty Woman měl do pohádky daleko

PRAHA V rozhovoru s magazínem Variety se herečky Julia Robertsová a Patricie Arquettová rozhovořily i o oblíbené romantické komedii Pretty Woman z roku 1990. Původně mělo ale jít o čistokrevné drogové drama nepřístupné mládeži. Navíc s velmi špatným koncem.

Herečka Julia Robertsová odpovídala v rozhovoru magazínu Variety na otázky herečky Patricii Arquettové (Chlapectví, Ed Wood). Na paškál samozřejmě přišla i komedie Pretty Woman, ve kterém si Robertsová zahrála hollywoodskou prostitutku. Snímek také raketově vystřelil celou její hereckou kariéru.

„Mnoho, mnoho let nazpět jsem se ucházela o roli ve filmu nazvaném 3 000. Hodně lidí neví, že právě ze 3 000 se pak stala Pretty Woman. Konec toho filmu měl být tenkrát opravdu hrozný, pokud si pamatuji,“ předestřela pro Robertsovou Arquettová, která se sama o roli prostitutky Vivian ucházela.



„Edward vyhodil Vivian z auta, hodil po ní štos bankovek (odtud název 3 000, pozn. aut.) a prostě odjel. Nechal ji stát uprostřed nějaké špinavé ulice,“ vzpomínala Robertsová. Arquettová dodala, že film byl původně zamýšlen jako „umělecké zemité drama“ a opravdu ne romantická komedie, kterou si diváci zamilovali. Vivien měla být navíc drogově závislá a sáhnout si ve filmu až úplně na dno.

„Vzpomínám si, jak s tím scénářem šel jeden z producentů (Jeffrey Katzenberger, pozn. aut.) za společností Disney. To je divné, pomyslela jsem si. To to chtějí animovat?“ smála se Robertsová. Pověřený režisér Garry Marshall se pak vyznění filmu rozhodl změnit. „Nemohla bych to tenkrát točit v té staré podobě. Nemohla bych ani dnes. Díky Bohu, že se to celé rozpadlo,“ dodala Robertsová.