Pavol Hammel oslaví v Praze sedmdesátiny a padesátiny v jednom

Slovenská skupina Prúdy v čele s Pavlem Hammelem zahraje v pondělí 22. října v pražském Divadle Hybernia. Oslaví zde padesát let od vydání klíčového alba Zvoňte zvonky a prosincové sedmdesátiny svého frontmana.

Muzikanti představí naživo letošní výběrové album The Best Of, na kterém je i jedna novinka Víno, spev a ženy. V více než dvouhodinovém koncertním programu zazní i množství starých hitů, a to jak z repertoáru skupiny Prúdy, tak i sólové tvorby Pavla Hammela. mimo jiné Koče plné ruží, Na II. programe sna, Zvoňte zvonky, Balada o smutnom Jánovi či Smutná ranná električka.

Sestavu současných Prúdů vedle Pavla Hammela s akustickou kytarou a foukací harmonikou tvoří legenda slovenského rocku, kytarista Fero Griglák, dále klávesista Peter Preložník a Igor „Teo“ Skovay na bicí nástroje a perkuse. Po náhlém úmrtí baskytaristy Fedora Freša letos v červnu je na jeho postu Anton Toník Jaro, který hrával mj. s Dežem Ursinym.

Celé turné, které začalo 16. října v Břeclavi, obsáhne celkem čtyři česká a patnáct slovenských měst, skončí 9. prosince v Bratislavě. Je věnováno památce bývalých hráčů skupiny Prúdy Mariánovi Vargovi a Fedorovi Frešovi, kteří se šňůry k půlstoletí legendárního alba Zvoňte zvonky bohužel nedožili.