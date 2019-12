‚Pogratulujme psům.‘ Kritici se předhání ve vtipném cupování muzikálových Koček

LOS ANGELES Muzikál Cats založený na slavném broadwayském čísle hladil kritiky proti srsti. Ty se předhánějí v tom, kdo dokáže svoje špatné pocity z něj výstižněji popsat.

Muzikál Cats je stálicí divadelních prken na Broadwayi. Za muzikálem Kočky je podepsán slavný Andrew Lloyd Weber, autor Jesus Christ Superstar nebo Evity. Představení, které se stalo nesmírným hitem, vypráví o skupině koček. Ty se jednoho dne rozhodnou jít za lepším životem. Bylo jasné, že musí vzniknout i moderní hollywoodská verze. Podle recenzí mají ale muzikálové kočky tupé drápky.

„Cítím, jak ve mě světýlko pomalu uhasíná,“ shrnula svůj filmový zážitek Hannah Woodheadová z webu Little White Lies. „Při představě toho, kolik peněz zahučelo do této monstrozity mě napadá, proč vlastně lidé nemohou mít krásné věci,“ dodává.



S filmem se rozhodně nepáral Tim Robey z deníku The Telegraph. „Jediný zpsůob, jak by se daly Cats opravit, je předstírat, že se to nikdy nestalo. Je to úplně historická katastrofa - hvězdně obsazená kalamita, která nechá divácké čelisti válet se po podlaze a způsobí, že mnoho hereckých agentů přijde o práci.“

„Učebnice dějepisu budou mluvit o dvou katastrofách z prosince roku 2019. tou první je vítězství Konzervativní strany v Británii. Tou druhou jsou Cats,“ napsal Caspar Salmon z webu Prospect.



„Když jsem opustil kinosál, nebyl jsem si vůbec jist tím, jak vypadá skutečná kočka,“ popsal netradiční digitální vzhled koček Clint Worthington z webu The Spool.



Své rozhořčení neskrývá Avi Offer, blogger z webu NYC Movie Guru: „Naprostá střelba mimo terč. Z tohoto chudokrevného a totálně trapného filmu se vám bude chtít zvracet.“ Útěk ze sálu nebyl možností. „Za celý film jsem osmkrát kontroloval hodinky, kdy už to skončí,“ dodává.



Svůj názor krutě shrnul do dvou slov blogger Nate Adams: „Pogratulujme psům.“



„Je to tak šílený divácký zážitek, že mi zcela upřímně způsobil migrénu,“ napsal na Twitteru Robbie Collin.



Problémy s Kočkami

Cats na tom nejsou dobře ani mimo vody recenzí. Snímek totiž promarnil hned několik uzávěrek, do nichž musí studia přihlašovat svá díla na filmové ceny. „Chlupatý“ muzikál se tak v podstatě sám diskvalifikoval z Oscarů, což může výhledově ještě více uškodit divácké návštěvnosti.

Nejedno obočí zvedl už po zveřejnění první ukázky i digitální vzhled samotných postav. Filmové efekty sice ze známých herců (Idris Elba, Taylor Swiftová a další) udělaly kočky, které jsou podobné těm z broadwayského muzikálu, ale výsledný efekt určitě nesedne každému. Dá se jistě předpokládat i to, že vzhled koček odradí některé diváky od samotného filmu.

A do třetice všeho „dobrého“ byli filmaři letos v červenci obviněni z rasismu. Francesca Haywardová hraje ve filmu kočku jménem Victoria, její bílá srst ale pobouřila fanoušky, kteří filmaře nařkli z rasismu a takzvaného whitewashingu - praktiky dosazování bílých herců do rolí osob jiné rasy nebo etnického pozadí. Toto označení se používá také pro případy, kdy je kůže herce digitálně vybělená.