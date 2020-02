Kvůli brexitu jsem měl chuť vyhodit britský pas, říká písničkář James Harries

Britský písničkář James Harries koncertuje po celém světě, ale se svou českou rodinou žije už léta v Praze. Právě vydává nové album Superstition a vyráží na turné s novou kapelou.

Prošel jste různými vzájemně hodně odlišnými tvůrčími obdobími. Byly to experimenty, nebo logický vývoj?

Logické kroky. Potkal jsem například Emila Viklického, padli jsme si do oka a rozhodli se, že něco uděláme. Pak jsem byl v Americe, potkal tam zajímavé muzikanty a natočil jsem s nimi dvě desky. Výsledný zvuk je tak vždycky dán tím, s kým točím.

Vaším hlavním spolupracovníkem na albu Superstition byl Viliam Béreš. Proč zrovna on?

Dlouho jsme se na nějaké spolupráci domlouvali. A tahle deska vznikala jinak než ty předchozí. Neměl jsem dopředu připravené písničky, přicházely jedna po druhé a tvořili jsme je spolu. Viliam je jejich spoluautor.

Často koncertujete sólově. Přihlížíte už při psaní písniček k tomu, aby se daly hrát bez kapely?

Vlastně moc ne. To, jak budu nové písničky hrát naživo, řeším až ve druhé fázi. Ale myslím, že když písnička funguje z nahrávky, bude fungovat i na koncertě jen s kytarou nebo klavírem. Naposledy jsem si to ověřil na podzim, kdy jsem hodně koncertoval po Evropě a hrál jsem věci z nové desky, která ještě nevyšla. Lidé je neznali, a přesto na ně reagovali. Někdo se mě ptal, jestli jsem psal písničky Lights a Superstition, které vyšly jako singly, přímo pro rádia, protože rádia je opravdu hrají. To mě pobavilo. Já jsem sám překvapený, že to hrají.

Co cítíte, když se slyšíte z rozhlasu?

Snažím se to nevnímat...

Když hrajete s kapelou, vycházíte z aranžmá desky?

Nikdy jsem na koncertě nehrál písničky stejně, když hraju sólo, klidně změním tóninu nebo rytmus. Teď s novou kapelou pojedeme turné sedmi koncertů a tam se pokusíme zčásti dodržet zvuk z desky. Díky tomu, že tam mám dobré muzikanty, by se to mohlo povést. Já tam budu jen s kytarou.

Ale původně jste saxofonista, že?

To už je tak dávno...

Proč si nezahrajete na saxofon třeba aspoň ve studiu?

Úplně jsem ztratil nátisk. Nehrál jsem léta. Dřív jsem hodně cestoval a tahat s sebou tenorsaxofon bylo nepraktické.

U písničkářů bývá často kladen na první místo text, hudba je často vnímána jen jako doplněk. Jak je to u vás?

V různých zemích je to vnímáno různě. Když si například lidé v Nizozemsku přečtou na plakátě „James Harries, singer-songwriter“, očekávají něco jiného než v Česku. A v Anglii nebo Americe zase něco jiného. Nemusí to být nutně „básník s kytarou“. Je Patti Smith „singer-songwriter“? No, já myslím, že ano. Bez ohledu na to, že Patti Smith Group je rocková kapela. V češtině je pod pojmem „písničkář“ vnímáno něco trochu jiného. Já se jako písničkář v tom českém smyslu moc necítím. Když mi někdo pochválí texty, mám samozřejmě radost, ale ideální je, když jsou stejně dobré texty i melodie.

Žijete v Praze, ale koncertujete po celém světě. Čeští muzikanti často mají pocit, že se odtud nedá nikam dostat.

Určitě to mám jednodušší, že jsem Brit, lidé jsou zvyklí poslouchat můj typ hudby v angličtině. Hodně jsem cestoval už předtím, než jsem začal žít v Praze, a všude se mi podařilo najít kontakty, i když nikde nejsem žádná megahvězda. Ale podle mě spousta českých umělců hraje hodně v zahraničí. Jsou to většinou alternativní nebo jazzové kapely. Nebo punkeři – jsem si skoro jist, že zrovna dneska večer bude nějaká česká punková kapela hrát v nějakém squatu v Německu. Akorát se o tom tady nikdo nedozví. Nicméně máte pravdu, ten pocit, že jste tady zahrabaní, někdy u Čechů cítím. Je v tom nějaký váš tradiční fatalismus: „tohle nemůžeme, protože jsme Češi...“.

Nemohu se nezeptat na brexit. Vy asi máte dvojí občanství, že?

Nemám. Budu muset požádat o české. Z brexitu jsem dlouhodobě smutný, a když se to doopravdy stalo, byl jsem strašně naštvaný. Udělalo se mi úplně zle a měl jsem chuť vyhodit britský pas. A to není dobré na srdce...

Může brexit nějak ohrozit vaše možnosti koncertování?

Asi ano, ale v tuhle chvíli nikdo neví jak. Vždycky slyším toho idiota Borise Johnsona něco slibovat a vzápětí z Evropské unie zazní, že ne, že to tak nemůže být. Takže vůbec nevím, co bude. Jen se stydím.