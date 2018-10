RECENZE: Baletní večer věnovaný Jiřímu Kyliánovi. Dokonalé souznění tance s hudbou

PRAHA Balet Národního divadla v Praze uvedl večer cele věnovaný Jiřímu Kyliánovi, světově uznávanému choreografovi, jehož tvorba se na domácích scénách objevila doposud jen fragmentárně.

Získat na repertoár díla Jiřího Kyliána je prestižní záležitostí každého baletního souboru. Je těžké vybrat z více než stovky jeho baletů ty nejlepší. Každá z prací vytvořená pro jeho dlouholetý domovský soubor Nederland Dance Theater zaznamenala v době vzniku velký ohlas a přinesla impulzy a inspiraci pro další choreografické generace. Pro Národní divadlo zvolil Kylián čtyři díla, v nichž se jako červená nit vine téma lidského údělu. A stejně jako ve většině inscenací, i v tomto kvartetu se odráží autorova jedinečná schopnost zachytit v tanci niterné prožitky v dokonalém sepětí s hudebním partem.

Úvodní Žalmová symfonie jez roku 1978 a Kylián ji nastudoval v době, kdy obhajoval svou vedoucí pozici v NDT. Tanec v ní souzní s třídílnou symfonickou skladbou Igora Stravinského, kterou zpívá smíšený sbor v postranních lóžích na prvním balkoně. Za průsvitnou oponou, která vytváří dojem mlžného oparu, se rýsují postavy šestnácti tanečníků. Muži sedí na židlích umístěných na horizontu a po stranách jeviště. Ženy v tichu pomalu klesají k zemi, aby se vzápětí přiblížily ke svým protějškům. Tanečníci pronikají do prostoru s různou intenzitou prožitku v důmyslně vystavěné kompozici, kdy z řady se oddělují jedinci, dvojice, které se navrací opět ke skupině. Skladba dodává baletu mystické zabarvení a je zároveň holdem lásce, smutku, zrození a zániku, kdy v samém finále se postavy tanečníků rýsují na temném horizontu jako přeludy, stíny mizející ve věčnosti…

Jestliže v Žalmové symfonii Kylián tíhne k neoklasickému tvarování, další komorně laděné opusy ukazují jeho opulentní invenci v proměnách taneční textury. Ta je v následující – o dvacet let mladší – choreografii Bella Figura (1995) barvitější, protknutá množstvím drobných záchvěvů zachycených v tělech tanečníků s velkou empatií. Tanečníci zde odkrývají pochybnosti o sobě samých a svém převtělování do dění na jevišti bez ohledu na to, jak se cítí. Na scéně jsou součástí dokonalé jevištní iluze, obrazů zachycujících jemné rozhraní mezi fantazií a skutečností.

Velkoryse vedené taneční spirály se transformují do niterných záchvěvů, drobných, ale přitom nepřehlédnutelných gest a originálních vazeb. Tanečnice nosí korzety (jež jsou pro Kyliánova díla příznačné) a bledost jejich pokožky kontrastuje s tmavě vínovou barvou kostýmu. Hudba skladatelů 17. století je pak sama o sobě téměř božskou manou – tento dojem násobí rozechvělá těla tanečníků, splývající s barokními tóny.

Pohyblivé závěsy ohraničují jednotlivé výjevy, které ulpí v paměti – jako například těla dvou tanečnic vnořená do červené draperie široké sukně. Jejich lamentující paže pomalu obkružující obnažené hrudi vzbuzují dojem zranitelnosti a odkazují na těsné provázání nitra a tělesného projevu. Jindy allegrový mužský duet „narušuje“ zpomalený běh tanečnice.

Humor a nadhled Kyliánovi nikdy nechybí

Kyliánovy choreografie jsou esencí magicky působících obrazů, které si podmaní i svým tempem. Taková je i další část večera – Petite Mort, balet plný jemných i razantních tanečních obměn, nečekaných zvratů a především nasycený milostnými tužbami, jak napovídá samotný název.

Předivu šesti jemně vybroušených duetů (Šest tanců) předchází tiché pohrávání mužů s flerety. Vybrané adagiové věty Mozartových klavírních koncertů získávají v Kyliánově choreografii silně smyslný podtext. Muži s flerety se zasvištěním ostře prořezávají vzduch, s prvními tóny přetahují scénu lehkou materií, zpoza níž se nečekaně objevuje šestice ležících žen, které partneři zvednou a odnášejí na horizont. Každá z dvojic odkrývá rozličná rozpoložení. Tanečnice ve světlých korzetech splývají se svými partnery v erotickém objetí, jindy jim vzdorují; do partnerské souhry proniká rovněž humor a nadhled, které Kyliánovi nikdy nechybí. Choreografická kompozice je náročná v rafinovaných průpletech, vyžaduje od tanečníků naprostou odevzdanost nejsubtilnějším prožitkům, svázaným s přesně vedeným pohybem.Komponovaný blok uzavírají tanečníci oblečení do bílých paruk, kalhot ke kolenům a těsných šněrovaček. Vtipná hříčka s lehkostí a humorem poukazuje na iracionalitu lidského bytí, stejně pomíjivého jako mýdlové bubliny, jež poletují ve finále nad jevištěm.

Mosty času jsou pro soubor baletu Národního divadla důležitým potvrzením rostoucí kvality a Jiří Kylián si zvlášť v roce stého výročí Československa takový hold zaslouží.