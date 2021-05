RECENZE: Malířka s úžasnou fantazií. Výstava ukazuje celý význam Toyen pro umění

PRAHA Retrospektiva slavné české malířky Toyen, vlastním jménem Marie Čermínové, uspořádaná ve Valdštějnské jízdárně Národní galerií Praha, představuje její dílo v celém vývoji a rozmanitosti. Od úterý je přístupná veřejnosti.

Výstava Toyen: Snící rebelka přináší obrazy, kresby a ilustrace od nejranějšího období až do posledních let. Je rozdělená na jednotlivé etapy od počátků kolem roku 1920 až po závěr, kdy už umělkyně dávno stála mimo celkový vývoj. Jistě dalo až neuvěřitelnou práci její dílo zmapovat, protože vzhledem k zájmu na trhu s uměním mění její obrazy poměrně často své majitele a není snadné je dohledat.



Jsou dnes rozsety v nejrůznějších veřejných i soukromých sbírkách u nás i v zahraničí a především v Paříži, kde desítky let žila. Toyen je stále víc oceňovaná v řadách sběratelů a ceny jejích obrazů stoupají do závratných výšin. Snad i proto je nyní její dílo přitažlivé nejen pro ty, kteří se zajímají o výtvarné umění, ale i pro ty, kteří ho sledují jen zpovzdálí.

Pařížské umělecké prostředí

Na výs tavě je jasně vidět, kdy Toyen dosáhla svých vrcholů. V časném období, tedy ještě před vstupem do Devětsilu, se do jejích obrazů promítala půvabná naivita spojená s poučením současným vývojem. Tehdy se přiblížila purismu a konstruktivismu a její raná tvorba vycházela z okouzlení každodenním životem, tancem či pouličními zábavami. A také jsou na výstavě připomenuty širší souvislosti, tedy tvorba osobností, které jí byly blízké a které byly pro její vývoj důležité.

Najdeme tu ukázky z tvorby Jindřicha Štyrského, s nímž se Toyen přátelila a s nímž ve dvacátých letech vytvořila jedinečný umělecký směr nazvaný artificialismus, který se pohyboval na rozhraní mezi poetismem a surrealismem.

Je tu naznačena i souvislost s malířem Jiřím Jelínkem, který se s oběma umělci v raném období přátelil a jehož projev se vyvíjel podobným směrem. Artificialismus vznikl za pobytu obou umělců v Paříži kolem poloviny dvacátých let a stal se prvním skutečným vrcholem jejich tvorby. Tehdy se uvolněná jejich představivost prolnula s puristickým řádem a smyslem pro živý rytmus obrazové plochy.

Oba malíři se přirozeně včlenili do pařížského uměleckého prostředí a stali se jeho součástí. V té době Toyen namalovala mnohé ze zásadních obrazů, k nimž patří například Jezerní krajina, Čedičové skály nebo Oáza. V druhém období artificialismu, tedy počátkem třicátých let, se do tvorby Toyen promítly fantaskní přírodní tvary, zářivé barvy podmořských světů nebo ledová krása Severní krajiny, připomínající svou strukturou dokonalou formu krystalů.

Tehdy už Toyen ve své stále výrazněji uvolněné imaginaci směřovala k surrealismu, jehož proniknutí do českého prostředí podnítila mezinárodní výstava Poesie 32, které se zúčastnily i některé z velkých zahraničních osobností.

Další zásadní etapu tvoří období kolem poloviny třicátých let, kdy se konala první výstava Skupiny surrealistů v ČSR, které se vedle Toyen zúčastnili Jindřich Štyrský a Vincenc Makovský. Tehdy definoval podstatu surrealismu Karel Teige, jeho nejznámější český teoretik, který ho vnímal nejen jako umělecký směr, ale jako postoj k životu. V malířčiných obrazech druhé poloviny třicátých let se zrcadlí změna atmosféry ve společnosti, kdy již lidé tušili blížící se válečnou katastrofu. Jejich témata vycházela z rozkladu zásadních etických hodnot, z narušení vztahů mezi lidmi, ze ztráty naděje a z očekávání horších časů.

Ke krásným, působivým a zároveň už i depresivním obrazům patří například Opuštěné doupě (1937) nebo Sen (1937). Přelomovým obrazem, vyjadřujícím beznaděj, se stal Úděs (1937), v němž se zřetelně odráží neodvratitelný válečný konflikt a celková krize tehdejší společnosti. Symbolem odporu k válce se staly dva sugestivní cykly kreseb – Střelnice (1940) a Schovej se válko (1944). Postoj umělkyně k válce zcela přesně vyjadřuje obraz Po představení (1943). Toyen projevila mimořádnou statečnost, když za okupace ve svém žižkovském bytě několik let ukrývala svého přítele, básníka Jindřicha Heislera.

Autorky výstavní koncepce nezapomněly ani na její knižní tvorbu, která v jejím vývoji rovněž hraje významnou roli. Půvabné jsou ilustrace dětských knih (Marčanová a Toyen nebo Náš svět) a originální jsou i její knižní obálky pro nakladatelství Odeon.

Odlesk někdejší tvorby

Brzy po skončení války se Toyen odstěhovala na zbytek života do Paříže, obnovila styky se surrealisty a především s André Bretonem. Do Prahy se už nevrátila. Často zajížděla do Bretaně, podobně jako před lety Jan Zrzavý. Zajímaly ji proměny světla a živlů, dál rozvíjela svou imaginaci, ale již se jí nepodařilo přiblížit svým vrcholů dvacátých až čtyřicátých let. Pozdější obrazy již postrádají někdejší výrazovou sílu, jsou pouhým odleskem dřívější tvorby.

Také se jí už nepodařilo přirozeně vřadit do hlavních proudů, i když se na čas přiblížila lyrické abstrakci, jejíž hranice však nikdy nepřekročila. Umělkyně prostě ztratila živou inspiraci a žít z minulosti se dlouho nedá. Přesto však Toyen nesporně patří k nejzásadnějším postavám nejen českého umění první poloviny dvacátého století a slabší závěrečné období nijak neumenšuje její celkový přínos a význam.

Výstava je součástí společného projektu Národní galerie Praha, Hamburger Kunsthalle a Musée d´Art Moderne de Paris.