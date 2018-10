RECENZE: Zlý časy v El Royale. Čím hůř v El Royale, tím lépe

EL ROYALE Snímek Zlý časy v El Royale dokazuje, že se sedmi postavami v jednom hotelu se dá vyčarovat napínavý příběh plný překvapení, kterému nakonec nechybí ani hlubší poselství.

Jednopatrový hotelový komplex El Royale leží přesně na hranici Nevady a Kalifornie, a návštěvníci si tak mohou vybrat, ve kterém ze států chtějí bydlet: kalifornské pokoje jsou samozřejmě o chlup dražší. Jen v jedné polovině hotelu je také možno servírovat alkohol a tím zdejší podivnosti rozhodně nekončí. Píše se rok 1969 a stále ještě honosně zařízený komplex zeje prázdnotou, a přitom ještě před nedlouhou dobou sem mířily politické a společenské celebrity, aby si tu dopřávaly nevázanou zábavu...

Teď do opuštěného hotelu nezávisle na sobě zavítali čtyři hosté – postarší kněz otec Flynn (Jeff Bridges), černá soulová zpěvačka Darlene (Cynthia Erivová), prodavač vysavačů Sullivan (Jon Hamm), a drsná hippie Emily (Dakota Johnsonová). Než se mohou zapsat do knihy hostů a ubytovat, mají čas na seznámení, protože mladý recepční Miles (Lewis Pullman) si dá hodně načas, než se objeví, a je na první pohled zřejmé, že si dlouhou službu krátí pomocí nelegálních drog.

Každý z nich má k pobytu v hotelu El Royale dost pádný důvod – všichni by se rádi vypořádali s tím, co se stalo v minulosti, a vykročili k lepší budoucnosti. Zpěvačka Darlene například doufá, že se jí podaří přece jen prorazit v showbyznysu, aniž by se musela ponižovat před predátorským producentem, a tak je na cestě do centra hazardních her Rena, kde má odzpívat špatně placený koncert. Motivace ostatních jsou poněkud komplikovanější a jejich postupné odhalování je základem veškeré legrace, kterou Zlý časy v El Royale nabízejí – a té není málo a je také patřičně drsná, jak se na film kráčející ve šlépějích snímků bratří Coenů či Quentina Tarantina sluší. Jeho scenárista a režisér Drew Goddard se může pochlubit například scénářem k filmu Marťan z roku 2015, ale k povaze nynějšího snímku má z jeho tvorby asi nejblíž hororový hlavolam Chata v lesích (2012), jehož sloganem bylo „myslíte si, že ten příběh znáte“.

Generálka na poslední soud

Totéž by se v podstatě dalo říci o Zlých časech v El Royale. Setkání cizinců v hotelu působí jako důvěrně známá, obehraná situace a osoby samotné zdánlivě zapadají do předvídatelných kategorií: ať už si myslíme, že jsme se o nich v první scéně dozvěděli všechno, nebo se domníváme, že jsme prokoukli jejich skrytou agendu. Goddardův snímek je ale pojat jako chytrá, zábavná a neustále překvapující hra, v níž si nemůžeme být jisti vůbec ničím. Osud žádné z postav, které se na začátku v hotelu El Royale sešly (nebo se později přidaly) se nedá dopředu s jistotou odhadnout. I když klíč k tomu, kdo nakonec přežije, je v podstatě prostý, napětí trvá až do konce a běžné nápovědy přitom nefungují, respektive záměrně diváky navádějí na falešnou stopu. Postava, kterou jsme dost možná přijali za tu hlavní, může být v následujícím záběru po smrti a zapomenuta. A naopak rozhodující pekelné finále rozpoutá osoba, která na místo nakráčí až těsně předtím – a přece je ústrojnou součástí celé konstrukce a nezapomenutelnou figurou. (Ovšemže také proto, že onoho autoritářského a psychicky nevyrovnaného vůdce sekty hraje Chris Hemsworth, který se kromě účinkování ve zmíněné Chatě v lesích proslavil třeba jako Thor v superhrdinských filmových hitech).

Pohonnou látkou Zlých časů v El Royale je radost ze hry, z podrývání diváckých jistot az proměn perspektivy, z níž se v různých fázích díváme na tytéž situace. A nejlepší na tom celém je, že ta důmyslná stavba opravdu drží pohromadě a dává smysl, a to dokonce o něco hlubší, než by asi většina diváků na začátku odhadovala. Divoká historka směřuje k sice nijak originální, ale originálně pojaté obžalobě éry symbolizované prezidentstvím prezidenta Nixona, vnitropolitickými špinavostmi a vietnamskou apokalypsou. Celá bizarně, ale zároveň logicky rozehraná situace v hotelu El Royale je zároveň jakousi generálkou na poslední soud, kde se žádná vina neskryje a žádná také nezůstane bez odplaty.

Herecký ansámbl je vzácně vyrovnaný a nikdo nezůstává za ostatními pozadu. Skvělý Jeff Bridges dostal pro svého otce Flynna do vínku příležitostně se projevující demenci, kterou hraje s velkou dávkou lidskosti. Cynthia Erivová jako zpěvačka Darlene se zase dokáže proměnit z naivní a submisivní dívenky v sebejistou ženu na pohled jen tím, že si sundá paruku – proměna její osobnosti je ale komplexní a výborně sehraná.

Čím větší průšvih to v El Royal je, tím větší potěšení Goddardova hra skýtá. A když se i na konci takového masakru, jaký nakonec nastane, přece jen mihne světélko naděje, můžeme zadoufat, že ani v našem světě neskončí všechno úplně zle.