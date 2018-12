Rozhodl až třetí tanec. Ze StarDance vypadala Veronika Arichteva, diváky valčík nepřesvědčil

Předposlední soutěžní večer se na parketu utkaly poslední čtyři taneční páry. A večer byl jiný i v hlasování a vyřazování. Vyřazovalo se totiž hned dvakrát a podruhé už rozhodovali pouze diváci. I v předposledním kole stihli tanečníci předvést hned dva tance, někteří dokonce tři. Nakonec StarDance opustila Veronika Arichteva a Michal Necpál.

Veronika Lálová s Davidem Svobodou zatančili jako první jive, který zvládl olympionik na jedničku. Vysloužil si tak chválu i od poroty, Václav Kuneš vyzdvihl zápal pro tanec, Tatiana Drexler ale namítla, že krok měl přeci jen delší než se na jive sluší. Ovšem Zdeněk Chlopčík byl přímo nadšený z energie, která z páru sálala. „Byl to úplně fantastický jive,“ řekl na závěr. Tanečníci od poroty nakonec dostali 35 bodů.



Jako jediný tančili jiné tance něž všichni ostatní, v druhém kole si vystřihli slowfox na píseň Franca Sinatry New York, New York. Když se po epickém úvodu dostali k tanci, diváci byli nadšení. Celkem konzistentně se k bodování postavila i porota. „Líbilo se mi to velmi, ale chybičky jsem tam viděla,“ podotkla Tatiana Drexler. I Zdeněk Chlopčík soutěžní pár pochválil. Za povedený slowfox si vysloužili od poroty 38 bodů.



Herečka Pavla Tomicová s Markem Dědíkem zatančili jako své úvodní číslo sambu, kterou jak už je to jejich dobrým zvykem, zasadili do příběhu a zakončili fantastickou zvedačkou, která překvapila především diváky. „Z vašeho čísla nešla energie, na kterou jsme zvyklí,“ okomentovala tanec Tatiana Drexler a diváci hlučně nesouhlasili. Se svou kolegyní ale souhlasili i ostatní. Porota pár hodnotila poměrně tvrdě. „Ta figura nakonec ale překvapila, to musím uznat,“ dodal Chlopčík. U poroty si vytančili 28 bodů.

S tangem se páru vedlo už trochu lépe, zajímavou choreografii ocenila i porota. „Umíte perfektně využít prostor a choreografie byla povedená, jen mi tam něco chybělo,“ posteskl si Václav Kuneš. „Rytmicky to bylo pěkné, ale chtěl bych o tři kroky více tanga,“ souhlasil s kolegou si Zdeněk Chlopčík. Za tango dostala herečka se svým partnerem 29 bodů.

Jako další se představili Veronika Arichteva a Michal Necpál se svůdným, leč trochu nudným tangem. „Choreografie byla úžasná. Běhal mi mráz po zádech,“ okomentoval tanec Zdeněk Chlopčík. Jeho kolega Václav Kuneš s ním ale zásadně nesouhlasil. „Mě se to nedotklo ani trochu,“ řekl. Vytančili si ale 38 bodů. Druhým tancem, který pár předvedl byla samba. „Hodnocení nebude úplně špatné, ale měli jste i lepší okamžiky,“ postěžoval si Radek Balaš. Za to Tatianě Drexler se velmi líbila choreografie. „Asi vám za ni odpustím i ty pomalé nohy,“ smála se porotkyně. Za sambu dostal taneční pár 34 bodů.



Přehlídku prvních čtyř tanců zakončili herec Jiří Dvořák s Lenkou Norou Návorkovou poměrně netradiční sambou. Jiří Dvořák si totiž zahrál Charlieho Chaplina. „Překvapila mě forma, nedokázal jsem si to představit. Má to ale jednu nevýhodu, samba pak totiž není vlastně sambou,“ řekl na adresu tanečníků Radek Balaš. „Mě se velmi líbilo, jak bylo to číslo vystavěné, ale chyběla mi tam samba,“ přidal se Václav Kuneš. Za sambu, která sambou nebyla, od porotců dostali 32 bodů.

Posledním tancem večera bylo povedené tango plné emocí tradičně silného tanečního páru. Porota nešetřila chválou. „Vytuhnul jsem, sledoval jsem vás se zatajeným dechem, vadila mi jen ta facka na konci, jsem mírumilovný člověk,“ zaglosoval Zdeněk Chlopčík. „Mě tuhla krev v žilách hned na začátku, líbila se mi především změna stylů. Bylo to nejlepší, co jsem dnes viděla,“ rozplývala se Tatiana Drexler. Za nejúspěšnější tanec sobotního večera dostali tanečníci 38 bodů.

Rozhodli diváci

Semifinálové kolo bylo opepřené také tím, že páry, které získaly nejméně bodů, měly ještě možnost přesvědčit diváky. Tím, že zatančili ještě jeden tanec. Potřetí se na tanečním parketu utkaly David Svoboda a Veronika Lálová s tancem paso doble a Veronika Arichteva s Michalem Necpálem, kteří zatančili valčík. Porota pochválila páry stejně. „Kdybych mohl bodovat, byly by to dvě desítky, vyjádřil se k výkonům Zdeněk Chlopčík. Diváky ale nakonec nepřesvědčil valčík Veroniky Arichtevy a Michala Necpála.