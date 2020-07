Stará hudba s tématem urozenosti. Letní slavnosti staré hudby letos sází na tuzemská uskupení

PRAHA Letošní, 21. ročník Letních slavností staré hudby, který začíná 23. července, se odehraje v podání výhradně domácích interpretů – rezidenčního ansámblu Collegium Marianum a řady sólistů. Část programu se také odehraje v plenéru.

Podtitulem 21. ročníku oblíbeného letního festivalu je Nobilitas, koncerty tak budou sledovat téma urozenosti, ušlechtilost a její podoby v širokém slova smyslu. I to, jak se tento pojem měnil v průběhu staletí ve vazbě k evropské hudební kultuře.

Koncerty se opět budou konat ve výjimečných sakrálních i světských historických prostorách hlavního města; ve dvou případech festival využije i nezaměnitelnou atmosféru zámeckých zahrad. „Při přípravě letošní dramaturgie jsme chtěli reagovat na aktuální situaci na kulturní scéně, proto jsme ve vyšší míře, než bývá pro festival obvyklé, spolupracovali s českými umělci a ansámbly,“ vysvětluje dramaturgyně festivalu Jana Semerádová. Přehlídku otevře 23. 7. v kostele Panny Marie Na Slovanech koncert s názvem Meditatio. Program láká na duchovní moteta komponovaná pro francouzský královský dvůr v 17. století u nás méně frekventovaných autorů, jakými jsou Marc-Antoine Charpentier, Henri Du Mont nebo Pierre Méliton, v podání tří pěvců (Vojtěch Semerád, Ondřej Holub, Tomáš Král) za doprovodu bassa continua.

Z dalších koncertů láká La rose de Paris (27. 7.) v zahradě trojského zámku. Rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové provede „girlandu“ z Pařížských kvartetů Georga Philippa Telemanna, které doplní hudba Michela Blaveta či Jeana-Féryho Rebela. Koncert se netradičně bude konat na úpatí schodiště titánů, které vede z Císařského sálu zámku do francouzské zahrady.

Dále se publikum může těšit na Květinu milosti (30. 7.) v kostele sv. Martina ve zdi. Nabídne tři středověké hudební rukopisy – Cantigas de Santa Maria, Llibre Vermell de Montserrat, Codex Las Huelgas. Z nich vybrala Hana Blažíková nejkrásnější perly hudebního dědictví středověkého Španělska. Snoubí se v nich neobvyklá melodika s otiskem trubadúrské lyriky i gregoriánského chorálu, rytmika s arabským charakterem a vroucí mariánská úcta.

Koncert Lilium mezi trním (6. 8.) v kostele sv. Šimona a Judy uvede posluchače do světa raně barokní hudby v Českém království, a to v několikerém kontrastu. Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setká s prostou, avšak působivou lyrickou poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic. V jedenácti písních z České mariánské muziky posluchači projdou životem Matky Boží. Další autoři, kteří zde zazní, byli na rozdíl od Michny kosmopolitně zaměření. Budou to například Heinrich Ignaz Franz Biber a jeho Zvěstování z Růžencových sonát a Samuel Capricornus, rodák z Žerčic u Mladé Boleslavi se svou Sonátou Prothimia Suavissima. A také Vincenzo Albrici, který prošel Evropu, aby posledních osm let svého života působil v Praze jako varhaník. Pestře složený program představí svět dobové zbožnosti a poezie i instrumentální bravury. Sopranistku Hanu Blažíkovou doprovodí rezidenční soubor festivalu Collegium Marianum.

Festival bude ještě pokračovat i v září, a to se zahraniční účastí. V Zrcadlové kapli Klementina (3. 9.) se představí polský hráč na violu da gamba Krzysztof Firlus a cembalistka Anna Firlus. Mnohé ze skladeb budou uvedeny v české premiéře, zejména pak sonáty C. F. Abela, Bachova lipského žáka, které se nedávno objevily v poznaňské Univerzitní knihovně.

Podzimní program pak bude pokračovat koncertem v zámku Troja (7. 9.), který rozezní hudba věnovaná švédské královně Kristýně I. Špičkový německý soubor NeoBarock nabídne známé mistry jako A. Scarlattiho, J. H. Schmelzera nebo A. Corelliho.