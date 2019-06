Superhrdinové chtějí překonat Avatara. Avengers se vrací do kin s přidanými scénami

LOS ANGELES Když už se zdálo, že snímek Avengers: Endgame zůstane v žebříčku nejvýdělečnějších filmů v historii na druhém místě za Cameronovým Avatarem, vytasili se tvůrci s husarským kouskem. Snímek půjde do kin znovu s přidanými scénami (zhruba 15 minut) stopáže. To donutí fanoušky jít znovu a Avengers dostanou novou šanci.

Komiksový opus Avengers: Endgame, vyvrcholení deseti let filmového univerza Marvelu, si z celosvětových kin odnesl zhruba 2,74 miliardy dolarů (při rozpočtu 356 milionů). Radost z astronomické částky zastiňuje fakt, že snímek Avatar (2009) režiséra Jamese Camerona, který byl první celovečerní podívanou celou ve 3D, celosvětově vydělal 2,78 miliardy dolarů, tedy zhruba o 400 milionů více.

Avengers již mizí z kin a vypadalo to, že se budou muset nakonec spokojit s druhým místem. To je ale patrně nehodno těch nejlepších světových superhrdinů. Studio Marvel, které za filmem stojí, na to šlo od lesa - přidalo do filmu několik scén a 28. června ho pošle do kin znovu s cílem Avatara zcela pokořit. Jestli se to Avengers povede, to ukáže až čas. Finanční rozdíl mezi oběma snímky je v celkovém kontextu vydělaných částek minimální.



„Není to prodloužená verze, ale bude mít na konci pár scén navíc. Pokud po filmu zůstanete a počkáte po titulcích, bude tam jedna vymazaná scéna, malá oslavná scéna a pár dalších překvapení. Půjde to do kin už příští víkend,“ popsal situaci Kevin Feige, prezident Marvel Studios.



Do kin se navíc již brzy dostane snímek Spider-Man: Daleko od domova (česká premiéra 4. července), který prakticky začíná ve chvíli, kdy Avengers: Endgame končí. Skalní komiksoví fanoušci jistě uvítají možnost oba blízce propojené filmy vidět těsně za sebou.