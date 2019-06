Svezou se Stranger Things na popularitě Černobylu? Mysteriózní seriál straší sovětskou hrozbou

Hawkins Třetí série seriálu Stranger Things je zasazena do roku 1985, kdy mezi Sovětským svazem a Amerikou stále probíhala studená válka. Dostupné informace nasvědčují tomu, že sovětští agenti budou ohrožovat i seriálové městečko Hawkins. Fanouškovské teorie spekulují o tom, že bude seriál možná operovat i s výbuchem elektrárny v Černobylu, ke kterému došlo v roce 1986. Seriál se na obrazovky vrátí 4. července.

Letmý pohled do obsazení třetí série seriálu Stranger Things, všimne si, že se v seriálu začínají znovu objevovat ruské postavy. Například u druhého dílu nazvaného Krysy z obchoďáku (Mall Rats) je jako jedna z postav uveden ruský strážný (Zac Zedalis). Seriál tak může mít kromě paranormální hrozby i jednu reálnou.

Hned v pátém dílu první série je vzpomínka Eleven (Millie Bobby Brownová), které Dr. Martin Brenner (Matthew Modine) přikáže psychicky se spojit s jedním konkrétním mužem. Tím je muž v trenčkotu, který s někým mluví rusky. V překladu muž mluví o tom, že se Američanům podařilo odhalit několik sovětských agentů v přestrojení a je tedy potřeba dávat si pozor. Bylo by přinejmenším zvláštní, kdyby tato scéna neměla v seriálu žádnou dohru.



Pro Eleven šlo o trénink schopností, ale co když z ní vláda chce udělat přesně to - živý přístroj na dálkové odposlechy agentů. Z toho by nepochybně byla také zajímavá zápletka. Fanoušci spekulují také o tom, že sovětští agenti mohou o existenci Eleven vědět. Pak by ji přirozeně jako mocnou zbraň ve studené válce chtěli získat pro sebe. V ukázce z letošního dubna je záběr na muže, který třímaje pistolí s tlumičem někoho hledá v zrcadlovém bludišti. Mohlo by jít o sovětského agenta, který v lunaparku pátrá třeba právě po Eleven? Posuďte sami:





Teorie s Černobylem a jeho vlivem na seriál budou ale nejspíš přestřelené. Pokud ale tvůrci opravdu plánují jadernou katastrofu do seriálu „obsadit“, bylo by to nejdříve až v příští (a poslední) sérii, která by se podle seriálové logiky odehrávala v roce 1986.

Bratři Dufferové, tvůrci seriálu, již dříve pro web Vulture řekli, že mají naplánovány jen čtyři série, které mají mít uzavřený konec. „Chci, aby to mělo definitivní finále. Přirozeně také chcete skončit, když jste na vrcholu,“ okomentoval rozhodnutí Matt Duffer.