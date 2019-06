Ta budova mluví! Hlavní cenu Pražského Quadriennale si odnesla Severní Makedonie

Přehled ocenění PQ 2019

Zlatá Triga PQ 2019 : Republika Severní Makedonie

: Republika Severní Makedonie Ocenění za nejlepší expozici Zemí a Regionů : Francie, Katalánsko, Maďarsko

: Francie, Katalánsko, Maďarsko

Ocenění za nejlepší kurátorský koncept : Lotyšsko

: Lotyšsko Ocenění za nejlepší expozici ve Studentské výstavě : Taiwan, Gruzie, Finsko

: Taiwan, Gruzie, Finsko Ocenění za divadelní prostor : DOX+, Soundforms, Levitating Theatre, Theatre in the Wild

: DOX+, Soundforms, Levitating Theatre, Theatre in the Wild

Ocenění za Imaginaci ve Studentské výstavě: Itálie, Česká republika, Filipíny

Itálie, Česká republika, Filipíny Ocenění za nejlepší design: Jerildy Bosch (Mexiko) , Ivan Marušić Klif (Chorvatsko), Zhou Zhengping (Čína), Michael Levine (Kanada), Latai Taumoepeau (Austrálie), La Liga Teatro Elástico (Mexiko)

Jerildy Bosch (Mexiko) Ivan Marušić Klif (Chorvatsko), Zhou Zhengping (Čína), Michael Levine (Kanada), Latai Taumoepeau (Austrálie), La Liga Teatro Elástico (Mexiko) Ocenění za nejvýraznější talent ve Studentské výstavě: Natalia Sedanová (Mexiko)

Natalia Sedanová (Mexiko) Ocenění za nejlepší kolaborativní projekt: Chile

Chile Cena za nejlepší scénografickou publikaci: Donatella Barbieri - Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body

Donatella Barbieri - Costume in Performance: Materiality, Culture, and the Body Cena dětského diváka: Chile

Chile Zvláštní cena poroty: Bert Neumann (Německo)

Bert Neumann (Německo) Cena PQ 2019 za mentorskou činnost: Arnold Aronson

Arnold Aronson Cena PQ 2019 za celoživotní zásluhy: Kirsten Dehlholmová