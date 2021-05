Vesmírný závod jako za studené války. Kromě Toma Cruise míří do vesmíru i ruská herečka

MOSKVA/LOS ANGELES Rusko definitivně oznámilo, že letos v říjnu k Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) vyšle filmaře a mladou herečku Julii Peresildovou, aby ve stavu beztíže natočili film. Stejný plán oznámili v květnu minulého roku i Američané. Ti plánují točit také letos v říjnu, takže se obě „znepřátelené“ posádky na palubě ISS nejspíš potkají.

Zprávy o tom, že by Rusko chtělo točit vesmírný film, se objevily nedlouho poté, co s plánem loni v květnu přišli Američané. Dosud ale ruský projekt neměl konkrétní obrysy. Nyní víme, že raketa směrem k ISS odstartuje letos 5. října.

Američané přesný datum zahájení říjnového natáčení neoznámili, je ale pravděpodobné, že se je budou Rusové snažit alespoň o několik dnů přeběhnout. To v mnohém připomíná vesmírný závod během studené války.

Vesmírný závod je neoficiální pojem popisující soupeření Sovětského svazu a Ameriky v dobývání vesmíru. Odehrával se od roku 1957 až do poloviny 70. let. Dobu charakterizoval rychlý technologický rozvoj a snaha dostat člověka do vesmíru a na Měsíc rychleji než nepřítel.

Ruská vesmírná agentura Roscosmos, obdoba americké NASA, zveřejnila castingový inzerát na let v listopadu loňského roku. „Hledáme opravdového superhrdinu. Ten zamíří ke hvězdám a zároveň se mezinárodní hvězdou stane,“ stálo v něm.

Mezi požadavky bylo ženské pohlaví, ruské občanství a váha maximálně 70 kilogramů. Inzerát dále obsahoval list fyzických předpokladů včetně schopnosti uběhnout jeden kilometr pod tři minuty. Možná překvapivě ale nebylo potřeba mít žádné zkušenosti s herectvím.

Casting vyhrála filmová a divadelní herečka Julia Sergejevna Peresildová. Její největší filmovou rolí dosud byla odstřelovačka Ljudmila Pavličenková v historickém velkofilmu Bitva o Sevastopol (2015) režiséra Sergeje Mokrickije. Za vedlejší roli ve filmu Kraj (2010) pak získala Zlatého orla, ruskou obdobu Českého lva.

Do vesmíru s ní zamíří i režisér Klim Šipenko. Ten má kromě jiného na své, kontě už jeden výpravný historický film z vesmírného prostředí, ruskou variaci na Cuarónovu Gravitaci nazvanou Saljut-7 (2017). Snímek vypráví o nebezpečné misi rakety Sojuz-13 z roku 1985 a její snaze opravit poškozenou stanici.

Všichni členové posádky budou muset před startem na ISS projít náročnou přípravou. Tu bude dokumentovat ruská státní televize První kanál, jež bude zároveň i jedním z hlavních producentů následného filmu.

Pozdrav s Cruisem

Rusové se na palubě ISS nejspíš setkají s americkou posádkou, jež má v plánu úplně to samé. Jejich hvězdou je populární herec Tom Cruise, režisérem pak Doug Liman.

Liman kromě režie napsal k zatím bezejmennému snímku i scénář. Zároveň má s „kočírováním“ Toma Cruise bohaté zkušenosti. Natočili spolu například akční sci-fi Na hraně zítřka (2014) nebo drogový příběh Barry Seal: Nebeský gauner (2017).



„Potřebujeme populární média, aby inspirovala novou generaci inženýrů a vědců. Jen ti totiž mohou ambiciózní plány agentury NASA učinit skutečností,“ napsal začátkem loňského května na Twitter správce agentury Jim Bridestine a potvrdil tím existenci projektu. Do toho je zapojený i americký multimiliardář Elon Musk, majitel společností SpaceX nebo Tesla.