VIDEO: Clarinet Factory zvou na koncerty klipem plným nových technologií

Mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory chystá v současné době několik koncertů, v jejichž rámci představí loňskou novinku Pipers. Na vystoupení, z nichž první proběhne již ve středu 14. července v pražském Skautském institutu, láká novým klipem Než zavoláš, který má na svědomí přední česká vizuální umělkyně VJ Deja. Lidovky.cz jej uvádějí v premiéře.

„Clarinet Factory kladou důraz i na vizuální stránku koncertů. Pokud to koncertní prostor jen trochu dovolí, ‚vozí‘ s sebou svého dvorního VJe – video umělce Jindřicha Trapla, který doprovází hudbu projekcemi. Doba covidová kartu obrátila a stalo se, že tentokrát si do svého prostoru klarinetisty ‚dovezl‘ Jindřich Trapl. Jak fyzicky – do studia Xlab, tak virtuálně – ve vzájemné spolupráci jsme zasadili Clarinet Factory přímo do surrealistických projekcí a pomocí nejnovějších technologií tak vznikl pro diváka nový zážitek, který stírá rozdíl mezi videomappingem a virtuální realitou,“ vysvětluje Daniela Denešová alias VJ Deja koncept nového klipu k songu Než zavoláš.

Ten je navíc prvním ze série celkem tří videí ke skladbám z nového alba Pipers, které soubor bude postupně zveřejňovat na svém YouTube kanále během nadcházejících týdnů. Načasování premiéry prvního z nich je pomyslným předkrmem před letní sérií koncertů Clarinet Factory. To čítá šest koncertů v ČR, z nichž první se odehraje již tuto středu 14. července v Praze a vyvrcholí 21. srpna koncertem na festivalu Terras Sem Sombra v Portugalsku.

Typický a nezaměnitelný sound Clarinet Factory tentokrát okoření citlivou elektronikou hudební host Milan Cimfe. „Společně s Milanem jsme se před koncerty zavřeli do studia a z klarinetů vysamplovali nové zvuky, kterými nakrmíme různé mašinky a jednotlivé skladby tak zazní v nových aranžmá. Rozhodně je na co se těšit,“ lákají na koncerty sami Clarinet Factory.

Ani v době, kdy nebylo možné koncertovat, Clarinet Factory rozhodně flintu do žita nehodili. Nelenili, pracovali na hudbě k animovanému filmu Night Watch, ve speciální digitální reedici s bonusy připomněli společné album s Janou Koubkovou Tenerife Blues a Vojta Nýdl si stihl střihnout i sólové album Dítě z větru, na němž kompletní Clarinet Factory zahostovali také.