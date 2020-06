VIDEO: Protestů ve Filadelfii se zúčastnil i Batman z filmu. Dav ho přivítal s jásotem

Batman (v soukromí miliardář Bruce Wayne) je jednou z nejikoničtějších komiksových postav na světě. Není tedy divu, že jeho ikonický kostým, který se sice během let více či méně měnil, je stále na první pohled poznatelný. Batmana si v průběhu let na plátně nebo v seriálech zahráli Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer nebo Ben Affleck. Velmi oblíbenou se ale stala filmová trilogie režiséra Christophera Nolana (Počátek, Interstellar), ve které si gothamského rytíře zahrál herec Christian Bale.

Právě v Baleově filmovém kostýmu se v americké Filadelfii objevil jeden z protestujících. Očividný superhrdinský fanoušek procházel davem a na mobilní telefon ho zachytilo několik přihlížejících.

yk shits fucked when batman shows up at the riots  #riots2020 pic.twitter.com/lUg1FqSG7H