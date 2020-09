Vychází remake kultovní hry Mafia. Fanoušky láká na původní český dabing, při streamování už padl rekord

Praha Česká hra Mafia: The City of Lost Heaven se stala velmi populární u nás i v zahraničí. V roce 2002 ji vytvořilo studio Illusion Softworks. Všechny fanoušky určitě potěší, že 25. 9. vychází remake původní hry. Spolu s ním světlo světa spatří i vylepšený druhý a třetí díl v rámci Mafia Trilogy.

Za vývojem hry Mafia: Definitive Edition stojí firma Hangar 13. Původně se měla dostat do rukou hráčů už 28. 8. 2020, ale vývojáři datum vydání posunuli kvůli komplikacím spojených s pandemií covidu-19.



Prostředí hry je situované do 30. let dvacátého století v USA. Už původní Mafia hráče překvapila především svým reálným podáním a napínavým příběhem. Řízení aut nebylo tak jednoduché jako například ve hře Grand Theft Auto. Kromě toho šlo snad o první hru, kde dostávali řidiči pokuty za to, že nedodržovali dopravní předpisy a jezdili na červenou, což spoustu lidí mile překvapilo.

Původní Mafia si získala fanoušky i v zahraničí

Mafia: The City of Lost Heaven se řadí mezi české herní klenoty, jako jedna z mála her se totiž probojovala do zahraničí a získala si srdce mnoha fanoušků. Po celém světě se prodalo přes dva miliony kopií. Velkou popularitu si získala i Mafia II.

„Před pár lety jsem navštívil Spojené státy v době, kdy vycházela Mafia II. Když jsem chodil po městě, viděl jsem na každé druhé autobusové zastávce reklamu právě na tuto hru. Málokdo tam asi věděl, že pochází z České republiky, ale je to prostě český export,“ uvedl pro web magazin.aktualně.cz Jaroslav Švelch, který se zabývá výzkumem a historií PC her.

Opět známé hlasy

Hra v českém prostředí mimo jiné vynikla i ikonickým dabingem. Hlavního hrdinu Tommyho Angela daboval divadelní a filmový herec Marek Vašut. Výrazný hlas propůjčil Pauliemu herec a dabér Petr Rychlý.

Fanoušci se mohou radovat, protože obě postavy v nové verzi hry opět nadabují stejní herci. „Vznik remaku vnímám jako dobrý nápad, protože se tam opět objeví český dabing, který všechny nadchnul,“ řekl Jiří Pospíšil, obchodní ředitel prodejní firmy Xzone.

Mafia: Definitive Edition se dočkala kritiky

První oznámení remaku vyvolalo v lidech spíše obavy. Na nové verzi hry totiž pracovalo studio Hangar 13, které nepatří do českých rukou. Společnost vytvořila i Mafii III., která sklidila spíše kritiku.

„Namísto silného lineárního příběhového zážitku, jaký by člověk od této značky automaticky očekával, tu máme otevřený svět plný generických a do nekonečna se opakujících drobných misí,“ uvedl Jan Srp v recenzi pro iDnes.cz. Není tedy divu, že někteří zprvu mohli na oznámení remaku reagovat spíše negativně.

Novou verzi Mafie vnímá kriticky hlavní designér, scénárista a režisér původní hry Daniel Vávra. Ve svém vyjádření na Facebooku, které později smazal, výtkami nešetřil. Vadí mu především neustálé výbuchy a honičky v autech. Podle něj to s akčností zřejmě tvůrci přehnali.

Vývojáři se však z nepovedené Mafie III. trochu poučili. Minimálně zachovali původní příběh, který rozšířili. „Původní Mafia dlouhodobě ovlivnila způsob, jakým mohou videohry vyprávět seriózní příběhy, a my víme, jak moc ji mají fanoušci série stále rádi,“ uvedl prezident a komerční ředitel Hangar 13 Haden Blackman pro web mafiagame.com.

Fanoušci se na remake těší

Vytvoření nové verze Mafie vnímají fanoušci spíše pozitivně, což dokazuje především množství zakoupených her. „Dva dny před vydáním se Mafia umístila na druhé pozici v předprodeji hned po největším hitu The Last of Us II. Pokud by vyšla i v krabicové verzi na PC, věřím, že by v rámci předobjednávek byla na prvním místě,“ řekl Jan Maisnar ze společnosti JRC.

Mafia: Definition Edition je v předprodeji dostupná na PC, Plastation 4 a Xbox One. „Mafia bude v letošním roce druhá nejprodávanější hra. Podle dostupných čísel ji předběhne pouze dlouho očekávaná hra Cyberpunk 2077,“ uvedl Jiří Pospíšil z firmy Xzone.

Zhruba před měsícem vypustilo studio pro vybrané streamery a recenzenty demo verzi hry Mafia v podobě několika misí. Agraelus, což je nejznámější český streamer, během streamování hry Mafia zaznamenal divácký rekord. To znamená, že zájem o novou verzi hry je ze strany Čechů enormní. Agraelus se navíc dohodl s Danielem Vávrou, že si spolu zahrají nový remake ještě tento měsíc v rámci charitativního streamu, který proběhne 27. 9.