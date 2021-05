Vznikne film s černým Supermanem? Už na něj čekáme dost dlouho, tvrdí režisér Snyder

LOS ANGELES Mohl by červenomodrý trikot nejznámějšího světového superhrdiny převzít herec tmavé barvy pleti? Podle režiséra Zacka Syndera (Batman v Superman: Úsvit Spravedlnosti, Liga spravedlnosti) měl takový film vzniknout již dávno. Reakce na sociálních sítích se ale různí.

Minulý týden magazín The Hollywood Reporter přišel s informací, že Hollywood připravuje snímek o Supermanovi, kde si kultovního hrdinu zahraje herec tmavé pleti. O snímku je zatím známo jen to, že jeho výkonným producentem je J. J. Abrams (Star Trek, Star Wars: Síla se probouzí).

Režisér Zack Snyder Supermana zobrazil ve svých filmech Batman v Superman: Úsvit Spravedlnosti a Liga spravedlnosti. Trikot hrdiny z planety Krypton v nich navlékl britský herec Henry Cavill. S možností afroamerického Supermana ale Snyder souhlasí. „Fandím tomu. Zbožňuju J. J. Abramse a to, co zatím natočil,“ prohlásil pro britský The Mirror.



„Jsem zvědavý na to, jak to dopadne. Je to zkrátka originální a fajnový koncept. Je to film, na který čekáme už dost dlouho,“ dodal.



Připomeňme, že komiksové nakladatelství DC, pod které Superman patří, jeho afroamerickou verzi skutečně má. Jmenuje se Calvin Ellis a v roce 2009 ho vytvořil komiksový scenárista Grant Morrison.

„Neexistuje nic víc super, než být afroamerickým mladíkem v Americe,“ myslí si na Twitteru uživatel Bert Manning. „Dejte tu roli talentovanému afroamerickému mladíkovi. Někomu, jako je Michael B. Jordan, ale najděte novou tvář,“ dodal.



Ne všichni ale s nápadem na Supermana jiné barvy pleti souhlasí. „Studio Warner Bros., kdy už se poučíte? Někdo poslední dobou dělá celou řadu špatných rozhodnutí týkajících se nakladatelství DC. Zvolte si za prezidenta někoho, komu na této značce záleží,“ okomentoval oznámení o filmu uživatel s přezdívkou sanjheev10.