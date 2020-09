Začala nejistá divadelní sezona. Ať bude dopad koronaviru jakýkoliv, změnám se nevyhneme

PRAHA Divadla se v různé míře potýkají s koronavirem a hledají možnosti, jak hrát, aniž by ohrozila sebe i diváky. Poté, co sezona skončila v půlce března, slibovala si většina scén, že vše dožene na podzim. Ukazuje se, že to zdaleka nebude tak jednoduché, z pražských divadel potíže hlásí Divadlo Na zábradlí, Palmovka nebo Činoherní klub.

Jako jedna první z pražských scén musela rušit premiéry a některá představení Městská divadla pražská (MDP), a to hned po první premiéře sezony – Dočekalově Vojně a míru. Rušení představení postihlo všechny scény MDP a podle uměleckého šéfa Michala Dočekala se situace stále mění, ale první karanténa už skončila. „Postihují nás však karantény z jiných divadel, v takovém případě děláme změny, jak to jde, záskoky. A pokračujeme v premiérách. Teď v sobotu máme premiéru inscenace Ondřeje Havelky a Martina Vačkáře Zítra swing bude zníti všude,“ doplňuje. Hrát se bude už i covidem postižená Vojna a mír, a to 24. září.

Čekání na výsledky testů

Nový problém se ale objevil v Divadle Na zábradlí. Jak vysvětluje ředitel Petr Štědroň, je pozitivní jeden člen souboru, který se nechal soukromě testovat, protože mu nebylo dobře. „Bylo třeba rychle vytrasovat osoby, které s ním přišly do styku, je to asi třicet pět lidí. Máme podané elektronické žádanky na testování a čekáme, až se uvolní kapacita.

Centra jsou zahlcená a opravdu to není jednoduché, do noci jsem komunikoval s hygienou, abychom se dostali co nejdřív, jsou velmi vstřícní, ale doslova padají na hubu,“ líčí Štědroň. „Zatím nehrajeme, představení jsme zrušili do neděle a nejspíš nebudeme hrát ani celý příští týden, než se zjistí, co a jak.“ Zrušila se i nedělní premiéra souboru Masopust – Camusovo Nedorozumění v režii Miloslava Königa, jelikož i tam jsou herci, již s nakaženým přišli do styku.

Potížím čelí i Divadlo pod Palmovkou, ale situace vypadá nadějně. Kvůli nakaženému herci divadlo zrušilo dvě představení ve velkém sále a jedno ve studiu a část souboru okamžitě absolvovala testy. Podle ředitele Michala Langa všichni měli první testy negativní. „Čekáme na výsledky druhých testů a podle nich se rozhodne, zda se uskuteční dnešní premiéra,“ uvedl. Tou je očekávaná novinka, „dokumentární fikce“ Tomáše Dianišky 294 statečných s podtitulem Akční béčko o hrdinech operace Anthropoid.

Bohužel Palmovka již dřív musela zrušit oblíbenou podzimní přehlídku Palm Off Fest, jelikož by nebylo možné realizovat zahraniční účast. Je to škoda, protože festivalu se za pár let podařilo vyprofilovat jako událost, která umožňuje nahlédnout třeba do současné polské tvorby. Všechny prostory divadla byly ale hloubkově dezinfikované včetně kavárny a dnes dopoledne se definitivně rozhodne.

Herec v karanténě

Podobně se snaží i naše první scéna udržet provoz záskoky a změnami. Není to jednoduché, ale hraje se. Ředitel Jan Burian říká, že ve spolupráci s hygienickou stanicí hlavního města vedení Národního divadla stále provádí trasování rizikových kontaktů. „Máme případy zaměstnanců pozitivních na koronavirus, ale zatím nejde o komunitní přenos uvnitř divadla. Díky tomu se nám daří i za cenu záskoků a programových změn udržet provoz divadla. Žádní umělci s rizikovým kontaktem v představeních nevystupují a hlediště zůstávají bezpečná,“ proklamuje.

Pražský Činoherní klub má jednoho herce v karanténě a ruší představení, příští týden se nebudou hrát ani Bratři Karamazovi se slovenským hostem Jurajem Kukurou. Divadlo tak zohledňuje doporučení slovenské vlády. Podle programu by se měla hrát 26. září inscenace Ondřeje Sokola K.Š.E.F.T.

Vypadá to, že začala nejistá divadelní sezona, a to, jak proběhne, si nikdo netroufá odhadnout. Ta minulá skončila v březnu, což se od konce druhé světové války nestalo. Za těch šest a půl měsíce sice stačilo vzniknout několik pozoruhodných inscenací, ale nemálo očekávaných projektů nedostalo šanci. Zatím si všichni divadelníci a diváci přejí, aby se nenaplnily další katastrofické scénáře, ale obavy přetrvávají.

Jak vidno, plánovaná smršť premiér tváří v tvář nové situaci musela ubrat na intenzitě, plánované festivaly se z větší části vzdaly zahraniční účasti, ale konají se. Teď v nejbližší době to bude ... Příští vlna / Next wave..., konat se bude i festival Janáček Brno. Režisér Robert Carsen už je v Brně a zkouší naplno úvodní Janáčkův Osud. „Už má za sebou generálku s klavírem a doufáme, že premiéře nic nebude stát v cestě,“ říká ředitel pořádajícího Národního divadla Brno Martin Glaser. Účast přislíbila i Maďarská státní opera z Budapešti se Straussovou Salome, která využije maďarské výjimky týkající se kulturních akcí.

Změny musely přijít tak či tak

Osud dalších festivalů je ale přece jenom nejasný, zda se třeba v plné šíři uskuteční listopadový Pražský divadelní festival německého divadla, je zatím předčasné odhadovat. Existují v zásadě dva scénáře – optimistický a pesimistický. Ten první vychází i z historické zkušenosti. Když je lidem zle a doléhá na ně neblahá realita, divadlo jim pomáhá a vzbuzuje pozitivní emoce. To by znamenalo, že do divadla chodit budou. Pesimistická varianta prorokuje nejenom převis nabídky nad poptávkou, ale také uzavření finančních přívodů. Stručně řečeno, i když se nyní například u nezávislé scény podařilo záchrannými programy odvrátit to nejhorší, je otázka, zda lze takto pokračovat donekonečna. A jak se stálé rušení představení a karantény na financích podepíší. Nejhorší by samozřejmě bylo plošné zavírání divadel, ale ukazuje se, že v divadle se v hledišti dosud žádný přenos infekce nekonal. Je to logické, v divadle diváci zpravidla sedí a mlčí. A ještě mají roušky na ústech.

Trend posledních deseti let je takový, že se rok od roku rozšiřuje divadelní nabídka, stále vznikají nová uskupení a soubory. Ty pochopitelně potřebují z něčeho žít. Existují prognózy, že se celý tento segment kultury jednoho dne zahltí sám sebou, a je otázka, zda tato epidemie nebude „urychlovačem“, který „vyčistí“ prostor.

Jakkoliv strašně to zní, nemuselo by to mít až tak negativní dopad. Bude zajímavé srovnat, jak bude vypadat divadelní mapa republiky, až se koronavirus definitivně přežene. Ať už bude dopad jakýkoliv, změnám se určitě nevyhneme.