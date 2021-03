Zbraň proti davům turistů. Slavná galerie Uffizi se chce ‚rozprostřít‘ po Toskánsku

FLORENCIE Ředitel prestižní galerie Uffizi přišel s projektem, jenž by prostory galerie zřídil po celém Toskánsku. Z umění by těžili místní obyvatelé a navíc by to pomohlo alespoň trochu zkrotit masový turismus v samotné Florencii.

V těch nejrušnějších dnech florentskou galerií Uffizi prošlo až 12 tisíc návštěvníků. Většina z nich přeskakovala téměř vše, co prestižní instituce nabízí a tlačila se v davech, aby si udělala selfie s jedním z velkých „hitů“ - Botticelliho Zrozením Venuše, Michelangelovou Svatou rodinou nebo i Tizianovou Venuší Urbínskou. S neukázněnými davy turistů se nepotýká jen galerie, ale celá Florencie. Město v novém programu Enjoy Respect Florence například hrozí pokutou až 500 euro (zhruba 13 tisíc korun) každému, kdo bude kempovat na nevyznačených místech nebo posedávat na sochách a jiných kulturních památkách.

Ve snaze pomoci běžně turisty obsypanému městu ředitel Uffizi Eike Schmidt přišel s projektem Uffizi Diffusi (rozprostřená Uffizi). V zásadě jde o inspiraci hotely, kde jsou jednotlivé pokoje rozdělené do několika různých domů. Turisté by tak za uměleckými poklady museli rovněž do několika různých budov po celém Toskánsku, aby se nemačkali na jednom místě. Toskánská města a vesnice teď mohou nominovat budovy, které by v případě uskutečnění projektu Uffizi poskytly. Podle ředitele galerie jde o snahu vytvořit docela jiný způsob turistiky a rovněž o zařazení umění do každodenního života lidí po celém Toskánsku. Detaily celého projektu jsou zatím tajné, ale Schmidt podle všeho počítá s šedesáti až 100 výstavními prostory. Samotná galerie ve středu Florencie, která má v současné době ve výstavních prostorách na tři tisíce skvostů, bude ale stále středobodem všeho. Do „vedlejších“ Toskánských galerií by podle prvních zpráv měla putovat převážně díla z depozitářů.