Zemřel fotograf Robert Freeman, který nafotil přebaly desek kapely Beatles

Londýn Ve věku 82 let zemřel anglický fotograf Robert Freeman , který se mimo jiné podílel na utváření image legendární britské kapely Beatles. Nafotil několik z nejznámějších přebalů jejich desek, včetně fotografií z alba Help! (1965) nebo Hard Day’s Night (1964) s dvaceti černobílými portréty. O jeho úmrtí informovaly oficiální stránky Beatles, příčinu však neupřesnily.

Freeman, který se narodil v roce 1936 v Londýně, zemřel v sobotu. Kariéru fotoreportéra začal v listu The Sunday Times. Než začal spolupracovat se slavnými „brouky“, fotografoval například přední jazzové hudebníky. Podílel se také na úplně prvním kalendáři italského výrobce pneumatik Pirelli s exkluzivními akty známých hereček a modelek.



Robert Freeman Dies: Photographer For Beatles Albums, Film Director Was 82 https://t.co/JN1FU8Rv6S pic.twitter.com/f6GKQBY7Jt — Deadline Hollywood (@DEADLINE) November 8, 2019

Fotograf je autorem jednoho z nejznámějších portrétu slavných hudebníků - černobílé fotografie s ostře kontrastujícím světlem a stínem, která se v roce 1963 objevila na přebalu alba With The Beatles a o rok později na desce určené pro americký trh Meet The Beatles!.

„Většina lidí si myslí, že přebal desky Meet The Beatles!, na které se naše obličeje ztrácí ve stínu, byla pečlivě naaranžovaná fotka někde ve studiu. Ve skutečnosti to ale Robert poměrně ve spěchu vyfotil v chodbě hotelu ..., na jejímž konci z okna dopadalo přirozené světlo,“ vzpomínal na Freemanův snímek Paul McCartney.

Freemana podle něj kapela považovala za jednoho se svých nejoblíbenějších fotografů, který na přebaly desek vymýšlel ty nejoriginálnější náměty.

„Bůh ochraňuj Roberta Freemana, mír a lásku celé jeho rodině,“ napsal druhý zbývající člen Beatles Ringo Starr na Twitter. Johna Lennona v roce 1980 zastřelil atentátník, George Harrison v roce 2001 podlehl rakovině plic.

Freeman stojí také za fotografií na albu Beatles For Sale (1964), která znázorňuje vážně tvářící se kapelu v podzimním londýnském Hyde Parku nebo za deskou Rubber Soul (1965), na kterém hudebníkům lehce protáhl obličeje, čímž se snažil vyjádřit psychedelickou náladu alba.