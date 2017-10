Z poslanecké lavice na stavbu, exšéf poslanců TOP 09 dohlíží na opravu Národního muzea

PRAHA Dlouholetý poslanec František Laudát svou pozici v dolní komoře Parlamentu obhajovat nebude, v říjnových volbách do Sněmovny po rozkolu se svým stranickým šéfem TOP 09 Miroslavem Kalouskem nekandiduje. Z veřejného prostoru se ale úplně nestahuje, z poslanecké lavice zamířil na pravděpodobně nejsledovanější staveniště v zemi. Podle zjištění serveru Lidovky.cz začal dohlížet na rekonstrukci Národního muzea. Jeho úkolem je, aby se oprava muzea úspěšně završila v plánovaném termínu.

„František Laudát je zaměstnán v Národním muzeu na pozici kontrolora, který má na starosti především controlling rekonstrukce historické budovy muzea,“ potvrdil serveru Lidovky.cz ředitel jedné z nejdůležitějších kulturních institucí v zemi Michal Lukeš. Na staveniště dochází Laudát od letošního srpna, kontrakt má uzavřený na jeden rok. Stávajícího poslance přibral k rekonstrukci za 1,64 miliardy korun sám ředitel Lukeš, vyhlédl si ho na základě jeho zkušenosti z postu ředitele Obecního domu.

Pod vedením Laudáta totiž tato nejvýznamnější secesní stavba v Praze úspěšně prošla v letech 1995 až 1997 kompletní rekonstrukcí, která se dodnes považuje za zdařilou. „Vzhledem k jeho zkušenosti s rekonstrukcí Obecního domu byl již více jak před 10 lety členem Poradního sboru pro rekonstrukci Národního muzea a pomáhal nám ji připravovat,“ vysvětlil jeho angažmá ředitel Lukeš.

Laudát s nabídkou od šéfa Národního muzea neváhal dlouho. Odmítl kvůli tomu jiné povinnosti, další zase na dobu spolupráce na rekonstrukci odsunul. „Je to výzva. V Praze není nikdo druhý, kdo by měl zkušenost s rekonstrukcí velké památky a jejím uváděním do provozu,“ sdělil serveru Lidovky.cz bývalý šéf poslaneckého klubu TOP 09 a někdejší dlouholetý člen ODS Laudát.

Laudát má předejít zpoždění rekonstrukce

Vedení muzea od něj čeká, že zhotovitele rekonstrukce, konsorcium firem Metrostav, Průmstav a Imos Brno, dotlačí k včasnému ukončení stavebních prací. Muzeum se má po první kompletní opravě od svého vzniku otevřít návštěvníkům 28. října příštího roku. Laudát musí maximálně trvat na dodržování harmonogramu opravy, dohlížet na kvalitu odvedených prací a eliminovat hrozbu vícenákladů.

Funkci kontrolora zřídilo vedení muzea před příchodem Laudáta. Ředitel však zdůrazňuje, že pozice nevznikla kvůli poslanci. Podle Lukeše vyplynula z potřeb aktuální fáze rekonstrukce. „Na počátku tohoto roku jsme zaznamenali určitá rizika směrem k termínům a požadavkům na vícepráce a právě z tohoto důvodu jsme učinili organizační opatření, abychom měli silnější tým pro komunikaci se zhotovitelem, včetně zřízení pozice kontrolora,“ vysvětluje.

„Kritérium úspěšnosti mé práce bude, že ten dům bude fungovat. To znamená, jak budou vypadat interiéry a jak budou návštěvníci vnímat exteriér,“ poznamenal k tomu Laudát. K metodě své práce s nadsázkou poznamenal, že aby dosáhl svého při opravě Obecního domu, dělníky prý tehdy doslova „terorizoval“. Momentálně prověřuje požadavek stavebních firem na změnu technologie při opravě dvou stovek oken, jenž by v důsledku vedl ke zvýšení ceny o desítky milionů korun.

‚Trafika? Ať si to každý zkusí‘

Laudát už se stačil setkat mezi kolegy z politiky s názorem, že se po ukončení sněmovní kariéry dostal k pěkné trafice. Podobné výtky odráží tím, že ve své nové funkci pobírá 50 tisíc korun měsíčně hrubého. „Já bych všem doporučoval, ať vstoupí do stavebního projektu, třeba i menšího rozsahu. A lidé by vám mohli vyprávět o zkušenostech, když si doma rekonstruovali byt, dům nebo větší provozovnu. A v takhle složitém projektu jsou stovky firem a mraky různých problematik. Každý by si to mohl zkusit,“ říká.

Předposlední šéf poslanců TOp 09 František Laudát (* 1960) zasedá v Poslanecké sněmovně od roku 2006, v letošních říjnových volbách nekandiduje. Byl předposledním šéfem poslanců TOP 09, letos v dubnu ho ve funkci vystřídal Michal Kučera.

Mezi roky 1994 a 2006 byl Laudát také zastupitelem hlavního města Prahy. Do roku 2006 pak vykonával 11 let funkci ředitele Obecního domu.

Před vstupem do TOP 09 roku 2009 byl předtím 18 let členem ODS.

Současně zmiňuje svou kvalifikaci z ČVUT, byť z elektrotechnické fakulty, podíl na rekonstrukci Kongresového centra v roce 2000 či účast na několika prostorově náročných výstavách. Opravu Obecního domu pod jeho vedením pak dodnes mnozí oceňují. „Myslím si, že jde o jednu z nejlepších generálních oprav historického objektu u nás od roku 1990,“ říká současný ředitel Obecního domu Vlastimil Ježek.

V Národním muzeu v současnosti kulminují hrubé stavební práce, dokončuje se spojovací tunel mezi budovami, zastřešování nádvoří či instalace veškerých nových rozvodů. Stavaře, dělníky a techniky pod Laudátovým dohledem naopak čeká mimo jiné ještě instalace klimatizace či práce na interiérech. Rekonstrukci započatou na jaře 2015 má symbolicky uzavřít výstava ke stému výroční vzniku Československa.