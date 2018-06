Z centra Náchoda přes léto zmizí ruiny někdejší Tepny

NÁCHOD (Královéhradecký kraj) Letní měsíce v Náchodě budou patřit nejen oblíbeným kulturním akcím a dalším typickým letním aktivitám, ale především úklidu areálu bývalé Tepny.

Po mnoha letech se podařilo to, o co jsme dlouho usilovali. Odkoupili jsme problematický areál bývalé Tepny, který hyzdí centrum našeho města, a my se tak můžeme pustit do jeho zvelebování. Co se tedy bude s Tepnou dít v nejbližších týdnech a měsících? Ihned po schválení odkupu zastupitelstvem jsme zadali veřejnou zakázku na úklid pozemku, abychom mohli začít s pracemi co nejdříve. Začátkem července by tak do areálu měly začít najíždět bagry a další těžké stroje, aby odvezly hromady sutin. Předpokládáme, že by do poloviny září měl být areál kompletně vyčištěný. Už se těším na to, a myslím, že určitě nejsem sám, jak naše centrum prokoukne.

Samozřejmě úklidem to nekončí, protože pozemek nabízí velké možnosti k strategickému využití v rámci rozvoje našeho města. Proto chci, aby v září proběhla veřejná debata mezi zástupci města, architekty, odbornou, ale i laickou veřejností nad tím, jak pozemek nejlépe využít. Náměty je možné zasílat už nyní na adresu tepna@mestonachod.cz. Mezitím než se rozhodne o jeho budoucnosti, bude po uklizení pozemek sloužit jako dočasné parkoviště.

V souvislosti s tímto tématem mi dovolte poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a také zastupitelům, kteří napříč politickým spektrem téměř jednohlasně odkup podpořili. Je za tím opravdu velký kus práce a já už se nyní těším na všechny vaše podněty. Věřte, že já nad různými možnostmi přemýšlím každý den.

Ale jak jsem avizoval již na začátku, léto bude patřit nejen zvelebování našeho krásného Náchoda, ale také letní zábavě. Určitě doporučuji nenechat si ujít speciální večerní a dětské prohlídky náchodského zámku nebo Festival zážitků, v rámci kterého se každou neděli můžete projít městem s „živým“ Josefem Škvoreckým alias Dannym Smiřickým, přenést se do období 2. světové války a seznámit se s příběhy lidí, kteří se ve Škvoreckého knihách objevují. Ti, kteří upřednostňují pobyt v přírodě, pak mohou vyrazit třeba na procházku po jedné ze dvou stezek, které vedou v okolí Pevnosti Dobrošov. Samotná pevnost bude kvůli rekonstrukci fungovat přes léto v omezeném režimu, ale i tu je samozřejmě možné navštívit. Přeji všem krásné léto!