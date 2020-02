ASI.JATKA: O čem jsme si ještě nepovídali. Domácí násilí a homosexualita jako trest předků

Když píšete blog tak dlouho, musí se zákonitě stát, že se témata budou občas opakovat. Cílem mého blogu bylo vždy psát o věcech, které nás odlišují a které sdílíme. Témata, která dnes otevřeme, jdou zas o trošku dál, za hranicí zkomolené češtiny, za hranicí kulturní ne/usazenosti, za hranicí vietnamských restaurací a večerek. Nehloubám, mluvím v balíčku, ale vy si tam hloubku po svém najdete.

(Ne)Třídění odpadu

Ba naopak – umíme ho vyproduktovat ve velkém. Jestli jste navštívili Asii, víte, že plastové pytlíčky jsou univerzálnější než Indulona. Balí se do nich úplně všechno: především jídlo s sebou. A pytlíčky končí pohozené v řekách a jezerech. Problém je v tom, že jsme se ještě nenaučili přemýšlet dlouhodobě a udržitelně. Množství nad kvalitou.



Duševní nemoce

Téma, které u nás není tématem. Selhání, vyčerpání, úzkosti, deprese, poruchy osobnosti. Vcelku skryté pod pravidlem hlavně neztratit tvář. Když se chcete s někým poradit, většinou jdete za někým starším z rodiny, za mnichem nebo místní autoritou. Je ale na čase, aby nám tu vyrostli vietnamští psychologové a psychiatři. Mimochodem o “zachování si tváře” je sepsaný tento jednoduchý článek (v aj) o tom, co dobrého naopak může tento koncept přinést, nebo o tom, jak ho správně číst. Dobrý vstup pro porozumění.

LGBTQ+

Stává se i v lepších rodinách, že máte v rodině někoho teplého, napůl teplého, ve špatném těle nebo tak prostě jinak orientovaného. Konzervativní Vietnamci to ale vnímají jako trest předků a jinou orientaci označují za nemoc. Doufám, že na nikom nezkoušejí čínskou medicínu.

Domácí násilí

Tabu, o kterém všichni vědí, ale tlak společnosti říká: Tvůj manžel pije? Starší mu zkusí domluvit. Bije tě? Domluvíme mu. Zůstaňte spolu kvůli dětem. Minimální rozvodovost vychází třeba i z toho, že vietnamská žena nechce mít stigma rozvedené ženy, neboť o ní říká, že se dostatečně nesnažila. Nebo že je do větru.

Závislosti

Žít pod neustálým společenským drobnohledem je řehole. Měla bys tohle, měl by tohle. Ti z vás, co byli ve Vietnamu, určitě zaznamenali, že vietnamští senioři jsou neustále zkouření, takže nás to ve stáří asi též čeká. Místní komunita ale momentálně bojuje třeba s alkoholismem a gamblerstvím. Neštěstí pro celou rodinu.