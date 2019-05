Děti se jazyk pomocí pohybu naučí snáze, říká cvičitelka jógy

Praha Studium v zahraničí ji inspirovalo k vytvoření vlastního systému výuky. „Chtěla jsem být učitelkou angličtiny, ale následovalo studium na vysoké škole a bohužel poznání, že takhle to dělat nechci. Vážím si učitelů a vím, že jejich práce je velmi náročná. Zároveň si ale uvědomuji, že ve zkostnatěném systému nemám takovou šanci změnit nějaké věci,“ říká v rozhovoru pro Lidovky.cz Tereza Dědková, zakladatelka Little Bubbles, jógy pro děti spojené s výukou angličtiny.

Lidovky.cz: Vedete lekce jógy spojené s angličtinou pro děti. Byla první angličtina, nebo jóga?

To záleží na tom, co považujete za jógu. Já cítím, že jsem hlavně jógovou filozofií tak nějak intuitivně žila odjakživa. Co se týče jógy jako fyzického cvičení, s tím jsem začala nejprve sama (když jsem potřebovala své tělo „zrekonstruovat“ po kariéře házenkářky). Jógu pro děti jsem začala objevovat díky mému nynějšímu manželovi, který našel Kids Yoga Teacher Training od Angličanky Jamie Amour z Cosmic Kids, která mě inspiruje dodnes. Poté následovalo další studium už v Čechách, hlavně u České asociace dětské jógy. Pak už to šlo rychle, udělala jsem si instruktorský kurz pro děti i dospělé, několik dalších nadstavbových seminářů a i teď se neustále vzdělávám v oblasti pohybu, práce a přístupu k dětem, angličtině, mindfulness. Dneska také spoustu seminářů sami nabízíme veřejnosti a já je školím.



Co se týče propojení jógy a angličtiny – nejprve jsem začala dělat kurzy angličtiny pro děti, které jsem spojovala s pohybem. Děti se tak učily jazyk pomocí pohybových her, zážitků a pozitivní motivace. Asi půl roku poté jsem k angličtině a pohybu připojila jógu a krásně se to potkalo a potkává dodnes.

Lidovky.cz: Jóga s angličtinou a do toho ještě mindfulness. Jak si můžeme hodiny představit a co vše na nich děti zažijí?

Každá hodina je spojená s příběhem. S dětmi se tedy vydáváme na severní pól, do Afriky, k indiánům, do vesmíru nebo třeba k pirátům. Děti příběhem provázejí naše vlastní originální postavičky, bublinkoví hrdinové. K nim jsme vytvořili anglické básničky, které jsou chytlavé a krásně se propojují s pohybem. Většinou plníme nejrůznější úkoly, u kterých se protáhneme, zpíváme, řádíme, mluvíme anglicky, ale také relaxujeme a zapojujeme mindfulness cvičení, kde si povídáme, co se děje v našem vnitřním světě. Lekce jsou promyšlené a poskládané tak, že působí velice přirozeně a nenásilně. Děti jsou prostě vtaženy do děje a už to jede! Neuvědomují si, co všechno se jim v lekcích dostává. To dáváme vědět až poté rodičům, děti si jen hrají a smějí se.



Lidovky.cz: Takže děti domů odcházejí nadšené, ale jak na kurzy reagují právě rodiče?

Mám velkou radost, že Bublinky tvoří takovou krásnou komunitu a spojují rodiče, kteří jsou stejně naladěni a záleží jim na tom, aby jejich děti chodily na smysluplné aktivity, které mají přesah a dají jim do života něco navíc. Například na táborech děti i rodiče mnohdy navážou nová přátelství, která trvají dodnes. Rodiče se nám svěřují s tím, co je trápí a jak by si přáli, aby Bublinky byli v životech dětí mnohem víc. Proto jsme se rozhodli od září otevřít první Bublinkový prostor, kde budeme mít možnost s dětmi být víc intenzivně, být součástí jejich životů víc než doposud. Neuvěřitelně se na to těším. Vznikne tak prostor i pro dopoledne a děti s námi mohou být od rána do večera. Nyní jsou totiž naše kurzy na několika místech v Praze, ale pouze v odpoledních hodinách. Je pravda, že i o víkendech pořádáme originální akce, které jinde určitě nenajdete. Děti s námi například létají ve větrném tunelu a sbírají nezapomenutelné zážitky. Letní prázdniny jsou poté ve znamení příměstských táborů, kde vznikají velká přátelství. Jsme v bezpečných a zelených místech v Praze a vždy nás čeká tematické dobrodružství, které pro děti na daný týden nachystáme.

Lidovky.cz: Co vás vedlo k založení Bublinek? Pociťovala jste na českém trhu nedostatek v tomto směru?

Už od mala jsem si vybírala činnosti, které mi dávaly smysl a byly něčím výjimečné. Potřebuji ve svém životě radost, smysluplnost, naplnění a pocit, že to, co dělám, přináší uspokojení nejen mně, ale také dalším lidem. Od mala jsem tíhla k práci s dětmi, k cizím jazykům a pohybu. Chci se v práci smát, chci se do práce těšit. Také chci dostávat upřímnou zpětnou vazbu, jak to umí snad jedině děti. Chtěla jsem být učitelkou angličtiny, ale následovalo studium na vysoké škole a bohužel poznání, že takhle to dělat nechci. Vážím si učitelů a vím, že jejich práce je velmi náročná. Zároveň si ale uvědomuji, že ve zkostnatěném systému nemám takovou šanci změnit nějaké věci. Nechci s dětmi sedět v lavici, být uvnitř, když je venku hezky, a hodnotit je, jak se naučily básničku nebo zopakovaly odstavec. Chci, aby se hýbaly, prožívaly, smály se a učení tak přijde úplně samo.

Lidovky.cz: V čem jsou vaše hodiny jiné?

Bublinky nejsou jen o cvičení jako takovém, ale dětem již od miminek do deseti let se snažíme předat zdravé cvičení inspirované jógou, které je pozitivně ovlivňuje jak ve fyzickém, tak v psychickém vývoji. Jsme první, kdo v Čechách spojuje jógu a angličtinu. Spojení pohybu a učení se jazyka se zabývá například metoda TPR (total physical response), která mě hodně inspiruje a děti baví! Angličtinu bereme jako naprosto přirozenou součást našich aktivit. Děti si tak nevytvářejí blok z mluvení a jazyk je baví. Neexistuje tedy překládání nebo biflování slovíček. Jsem přesvědčená a ze zpětných vazeb vím, že i náš přístup je jiný oproti konkurenci. Uvědomujeme si, že každý jsme jedinečný v jiné oblasti. Je pro nás důležitá pozitivní motivace a individuální přístup ke každému dítěti i jeho rodině. Také naše aktivity propojujeme s mindfulness – metodou, která nám pomáhá vyznat se lépe v našem vnitřním světě a pomůže nám rozpoznávat naše emoce a pracovat s nimi. Soutěžení máme ve svých životech až až, proto jsou Bublinky 100% nesoutěžní, ale přesto akční. Děti Bublinky zkrátka baví a dělají jim upřímnou radost. Stejně tak, jako nám.

Lidovky.cz: A kde pro své hodiny berete inspiraci?

Úplně všude. Jsem přesvědčená o tom, že je jen potřeba chtít a mít nastražená „tykadla“, která zachytí přesně to, co potřebujeme. Neuvěřitelně ráda „vymetám“ nejrůznější semináře, přednášky, školení, workshopy atd. Stejné je to s knížkami. Opravdu hodně čtu. Spíš než beletrii, tak naučné knížky, ze kterých mohu čerpat inspiraci. Také mě inspirují moji přátelé, kteří žijí v Anglii, Izraeli, Holandsku nebo Austrálii a se kterými sdílíme nejrůznější témata.

Další velkou inspirací je má dcera Anička. Svým pohledem na svět, tím, jak je každý den pro ni nový a zábavný. Inspirací jsou i všichni lidé v mém životě. I ti, kteří mě třeba rádi nemají. Všechny situace se snažím vnímat tak, aby mi něco přinesly a inspirovaly mě.

Lidovky.cz: Spolupracujete se zakladatelkou Školy Hrou Ivanou Málkovou. Ovlivnila vás hodně v tom, co děláte?

Iva je neuvěřitelně inspirativní a moudrá žena. Vše začalo asi před čtyřmi lety, když jsem Bublinky zakládala. Ivu jsem pozvala na kávu, na které jsme společně strávily asi pět hodin. Chtěla jsem s ní sdílet své nápady o Bublinkách, přístupu k dětem i ke vzdělávání. A našly jsme stejnou řeč. Dnes je to moje přítelkyně, se kterou mluvíme o pedagogice, přístupu k dětem i k dospělým, vzdělávání i dalších tématech. Iva Bublinkám fandí, byla na několika našich akcích a je naší patronkou. Má tak nádherný a čistý přístup k dětem i k dospělým. Škola hrou sice dneska už neexistuje, ale absolventi jsou s Ivou v neustálém kontaktu. Všichni to jsou úspěšní a hlavně šťastní lidé. Iva tak pozitivně ovlivnila tolik životů, když si představíte, že tyto šťastné „děti“ si vybudovaly šťastné rodiny, dělají práci, která je baví a naplňuje. Tohoto bych chtěla v Bublinkách dosáhnout také. Abychom za dvacet let potkali lidi, kteří k nám chodili do kurzů, učili se pracovat s mindfulness, se svým tělem, rozvíjeli se a byli šťastní a naplnění. S Ivou jsme v úzkém kontaktu a vymýšlíme. Řekla bych, že nepřejímám její metodiky, ale dělám vše intuitivně, s láskou a respektem k malému i velkému, stejně tak jako Iva v tehdejší Škole Hrou.

Lidovky.cz: Co byste doporučila rodičům, kteří chtějí udržovat své děti fit na denní bázi?

Myslím, že kdo chce mít fit a spokojené děti, měl by začít u sebe. Jestliže je rodič fit, spokojený a dobře naladěný, i děti takové budou. Je to opravdu tak – děti kopírují vše, co vidí a nejvíce u nás, rodičů. Pokud tedy chci, aby se mé dítě nějak chovalo, je potřeba se tak chovat sám. Přesvědčuji se o tom dnes a denně s mou dcerou Aničkou.

Lidovky.cz: Máte kurzy po celé Praze. Co ale s dětmi o prázdninách, když rodiče musí do práce a školky i odpolední kroužky jsou zavřené?

Prázdniny jsou u nás už čtvrtým rokem ve znamení příměstských táborů. Kromě prvního týdne máme program pro děti přes celé prázdniny. Na děti čeká tematické dobrodružství, které je bude provázet celým táborem. Vydáme se do Školy čar a kouzel, poletíme do vesmíru, budeme putovat se zvířaty, vyjedeme na cestu kolem světa a zažijeme také pravé indiánské léto. Přesný harmonogram u nás nehledejte – řídíme se energií a potřebami dětí. Každý den ale trávíme co nejvíce času venku, pro děti máme připravený zdravý oběd a dvě svačinky, cvičíme jógu, hrajeme hry, zapojujeme anglické hry, vyrábíme a tvoříme a také relaxujeme, odpočíváme a zapojujeme mindfulness. Základnu máme kousek od Letné a Stromovky, takže jsme v krásných, zelených a bezpečných částech Prahy.