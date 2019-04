Dlouhé sezení je pro tělo brutální pozice. Létání je nezdravé, říká jógová terapeutka

Věnovala se judu, potápění, učila plavat, ale jóga ji učarovala natolik, že u ní už zůstala. Studovala mnoho stylů a v Americe vystudovala jógovou terapii, které se věnuje stále. Je jednou z nejznámějších českých lektorek jógy a kreativní ředitelkou Resortu Svatá Kateřin, kde se také věnuje ájurvédě. Při rozhovoru s ní si uvědomíte, že byste se o své tělo měli starat více a pochopíte i jak na to.

„Naše tělo by spíše stvořeno pro fyzickou zátěž a rozhodně ne na sezení a stres, který zažíváme dnes a denně. Když bychom se na to podívali z pohledu jógové terapie, většina lidí má problém s horním a dolním zkříženým syndromem, to znamená, že svaly proti sobě nefungují, nefungují pak svaly na břiše, ani ty v oblasti bederní páteře a dochází ke špatnému postavení páteře,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Zuzana Klingrová.



Lidovky.cz: Jak dlouho se zajímáte a studujete ájurvédu?

Studovala jsem jógovou terapii. Začala jsem klasickou hatha jógou, přes power jógu až jsem se dostala k tomu, že jsem se začala ptát, co je za tím vším. V roce 2006 jsem se nastoupila na hinduistickou univerzitu v Orlandu, kde jsem studovala vzdělávání lektorů jógy, měli jsme tedy asistovat a postupně přebírat kurzy instruktorů jógy, ale když je vám 28 let, nemáte pocit, že máte co sdělit, takže jsem si k tomu přidala jógovou terapii. Vždy mě zajímalo, jak to vlastně funguje. Když mi tvrdili, že určitý druh očisty čistí střevo, chtěla jsem vědět jak přesně. Samozřejmě univerzita měla i výzkumná centra, kde se zkoumá EEG, EKG a v horizontu let, vidíte, jak to na tělo působí. U nás je jógová terapie vnímaná spíše jako fyzioterapie, ale to není pravda. Jógová terapie je kombinací tantry, to je takový deštník, pod kterým se schovává jóga, ájurvéda a natur terapie.

Zuzana Klingrová Zuzana Klingrová, zakladatelka Yoga Lounge, se k józe dostala skrze širokou škálu spousta jiných sportů. Začínala s japonským bojovým uměním – judem. Tehdy jí trenéři doporučili cvičení pozdravu Slunce, jako výbornou rozcvičku. Později zjistila, že jóga výborně doplňuje i ostatní sporty, kterým se věnovala – plavání, potápění, kickbox, aerobic, spinning apod. S postupem času začala jógu poznávat hlouběji, jinak než jako výborný způsob protahování. Začala ji studovat a hledat hlubší souvislosti. Ač je dnes Klingrová jednou z nejznámějších a nejvyhledávanějších lektorek jógy u nás, stále se vzdělává dál. Jóga totiž není jen věc, kterou se naučíte a budete lektorovat. Je to cesta k sobě sama a ta trvá celý život – nikdy jógu nebudete „umět.” Stále je co se učit a poznávat. Pravidelně podniká cesty do Indie, Velké Británie a Ameriky, kde se zúčastňuje seminářů, kurzů a přednášek. Přes týden cvičí jógu v Praze, o víkendech v resortu Svatá Kateřina na Vysočině. V říjnu ji vyjde první kniha.



Lidovky.cz: Co vám přijde na ájurvédě nejzajímavější?

Snažím se podle jejích principů žít a velmi se na ní líbí to, že můžete dělat mnoho věcí ještě než vypukne v těle nějaký problém. Spousta věcí je také neuvěřitelně intuitivních. My už tak trochu intuici neumíme používat, ale vedla bys nás správně. To dokáže jóga, obnovit instinkty a to, že začneme zase tělo poslouchat. Ájurvéda a jóga jsou prostě sestry a oddělit se nedají. Tělesná jóga vás naučí pochopit své tělo a naslouchat mu. Když se někdy lidí ptám na józe jestli je nebolí kost křížová, často ani nevědí, že nějakou takovou mají. Neznáme svá tělo a to je problém. Během jógy pochopíte, kdy a kde jaký sval pracuje. A ájurvéda vám dá návod, jak s ním zacházet během dne a během ročního cyklu.

Lidovky.cz: Kdy se dá s ájurvédou začít?

S ájurvédskými programy můžete začít kdykoli, na to není sezona, nikdo vám neřekne ani kdy je ten správný čas, to musíte cítit vy.. Doktoři, terapeuti i kuchaři jsou zde neustále, takže člověk opravdu může začít kdykoli. Pak máme programy, které pevné termíny mají. Třeba detoxikační, ale také lidi učíme, jaký je rozdíl mezi ájurvédskou a jogínskou očistou, učíme je, jaké techniky mohou zařadit do běžného pracovního dne a přesto se očistí. Spoustu maličkostí můžete pro své tělo udělat ráno. Existuje třeba ájurvédský džem (chyawanprash) a ten pomáhá nastartovat trávicí trakt, posiluje imunitu, pomáhá harmonizovat rozdíl mezi sympatickým a parasympatickým nervovým systémem, což se děje při stresu. Když si dáte každé ráno lžičku, tak prokrvíte parasympatický systém, který je spojený s nervovým systémem, a zlepšíte trávení, protože harmonizujete střevní mikroflóru. Nesmíme zapomínat, že tlusté střevo a jeho fungování je pro lidský organismus velmi důležité.

Lidovky.cz: A jak by tedy měla jógová a ájurvédská praxe probíhat?

Vždy by měla probíhat především v souladu s ročním obdobím, jsou dechové techniky, které dokážou tělo prohřívat, ty jsou vhodné skoro celý rok, až na léto, kdy je opravdu velké teplo. Tam se nehodí, prohříváním v létě získáte leda tak angínu. Člověk by měl vždy dbát na to, kde se právě nachází, teď jsme tady, je začátek jara, ale dnešní možnosti jsou takové, že za osm hodin můžete být třeba na Havaji, kde je velké teplo a vy musíte tělo nechat přivyknout, začít jíst jinak a tak dále.