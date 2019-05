DIANIŠKA: Jak udělat nejlepší inscenaci na světě. Nebojte se krást a ať to všichni poznaj

Tento článek je reklama. Nečtěte to. Co si budeme povídat, nejsem v týhle branži žádnej nováček. Kdybych byl raper, frajeřím už dávno, ale nejsem, tak to dělám jen takhle nenápadně a skromně: jsem nejlepší, už chápeš, ty jebo?

Nečti to dál, pokud nejseš připravenej! Na jevišti Divadla pod Palmovkou právě zuří válka. Já jsem zrovna umřel. Vůbec to nebolelo. Takže mám teď pár vzácných minut ve svém kvalitním životě, které s láskou věnuju vám, milý čtenáři. Dnes se v našem motivačním okénku podíváme, jak udělat nejlepší inscenaci na světě.



Není to vůbec těžké. Nejdůležitější je - nebát se krást. Ono krade kde kdo, to není žádné umění. Ale pokud pracujete na nejlepší inscenaci na světě, musíte krást poněkud sofistikovaněji. Nejtěžší je krást všem na očích tak, aby to všichni poznali. Pokud ustojíte tohle, lidi kvůli vám nebudou zaplňovat Staromák, ale hlediště.

Lidi totiž hrozně rádi odhalujou zločiny a jestli jste mistr ve vykrádání a prozradíte svůj uloupený majetek, pojmenujou podle vás umělecký směr.

Krok první - námět. Klikněte na ČSFD a podívejte se na nejoblíbenější filmy ever. Vyhrává to Vykoupení z věznice Shawshank. To celkem ujde, inspirováno skutečností (to ukradneme). Ale jsou tam samý mužský role. A vy chcete obsadit i herečky, protože jsou fajn a maj prsa. Vím, zní to šovinisticky, ale věřte mi - prsa v hrsti na jevišti, lepší než Oscar na střeše.

Tomáš Dianiška Narodil se v Banské Bystrici. V devatenácti letech odešel ze Slovenska do Prahy, kde v roce 2008 absolvoval herectví na činoherní katedře DAMU. Po ukončení studií nastoupil do angažmá v Divadle F. X. Šaldy v Liberci, kde ztvárnil více než 30 postav. Je spoluzakladatelem a dvorním dramatikem undergroundového a punkového Divadla F. X. Kalby, se kterým se zaměřuje na témata blízká "generaci YouTube". Účinkuje v hip-hopové kapele Pipinky pičo a také jako party DJ. Členem Divadla pod Palmovkou je od září 2014. Pro Studio Palmoffka napsal hru Mlčení bobříků.



Druhým nejúspěšnějším filmem je Forrest Gump. Hra o postiženém klukovi, to budou všichni brečet, to kradem. Kradem i ten tklivej soundtrack.



Krok druhý - příběh. Tady klademe jedno klišé za druhé. Těžké dětství, boj za spravedlnost, matka na smrtelné posteli, neopětovaná láska. Made in Highland My jsme zvolili story Bezrukého Frantíka, skutečný příběh o mrzáčkovi, popisoval jsem to tady minule, teď to po mě nechtějte.

Do příběhu libovolně zakomponujeme hlášky jako:

„Nejsem zvíře, jsem lidská bytost!”

„Já to dokážu.”

„Miluju tě, proč mě nemiluješ ty?”

„Stojí za to žít.”

Po každé zásadní větě pouštíme ústřední melodii. V případě logických nesrovnalostí a trhlin v příběhu se ukazují prsa. Krok třetí - casting. Tady dělá většina tvůrců chybu a obsazuje si do hlavní role dobrého herce. To je zbytečně drahé. Pokud totiž máte na jevišti hendikepovanou postavu, pronášející zásadní moudra, klidně ho může hrát i Vítězslav Jandák.

Diváci budou jeho projev považovat za fantastické ztotožnění s postavou. Za ušetřené peníze doporučuju koupit kouřostroj a umělý sníh. Pak necháte odstrkovaného Jandáka hledět, jak jeho spolužáci staví sněhuláka a na jeho rudé líce se vykutálí slza. Pomalu se setmí a je konec. Thálie se odevzdávají na podzim, gratulujeme Vítězslavovi!