DOČKALOVÁ: Každýmu jsem řekla jasně. Jak vypadá měsíc neslučitelnej se životem?

PRAHA Čauko, zdravím z minulé neděle. Září je fuč rychleji než sňatkovej podvodník od hraniční kontroly. Lidem postávajícím na zastávkách už začíná padat listí do smartphonů, vítr na Praze 2 odlepuje načerno přelepený předvolební plakáty jedný čím dál smutnější demokratický strany, slunce ztrácí svou letošní smrtící sílu a mě už v koupelně pomalu tečou nudle z nosu, protože mi přijde předčasné vytahovat přímotop.

Podzim je fajn, je to nejrychlejší výtah do dětství. Sotva kopnu na ulici do prvního kaštanu, už cejtim ve vzduchu voskovky, slyším jemné šramocení novýho kružítka po papíře a na jazyku chuť rozmočenýho ubrousku, kterej ulpívá na svačině pevně jak helvétská víra.



Mladí a neklidní Jsou mladí, talentovaní a mají kuráž. Navíc mají nadhled a chuť podělit se o střípky svých životů s ostatními. To vše spojuje herce Tomáše Dianišku, Ondřeje Brett a jejich kolegyně Terezu Dočkalovou a Petru Nevačilovou. V novém seriálu serveru Lidovky.cz můžete sledovat jejich kariéru a zážitky. Jak žijí mladí čeští herci?



Celé dva měsíce prázdnin jsem u sebe nenosila diář, připadalo mi to takový letně rozpustilý. Každýmu člověku, co volal kvůli nějaký práci, jsem řekla: jasně, žádnej problém a když jsem si to všechno na konci srpna zapsala pod sebe, ze září se v okamžiku stal měsíc neslučitelnej se životem. A pak volali další a já říkala: dobře, tak dobře, jestli to stihneme za hodinu, ano, jasně, anebo v noci mám čas a brzo ráno, ve spánku se bohužel spí, promiňte, s tím těžko něco zmůžem.



Ale už je to pryč, do ledna nezkouším žádný divadýlko.



Přišel čas zjistit, jestli se odpadkový koš náhodou nevynesl sám a v čem chodí oblékaní moli v mé šatní skříni, jestli to náhodou nepřeháněj s výstředností. Přišel čas zjistit, jestli ještě umím dejchat, jestli to náhodou celej měsíc nedělám obráceně a taky pošlu diář na terapii, poslední týdny mám pocit, že začíná koktat a stává se zakřiknutej. Půjdu sbírat šípky na pole, koupím draka jednomu klukovi, v neděli uvařim koprovku a kdokoliv bude chtít, může ji jíst se mnou rovnou z hrnce. Budu mluvit pomalu a málo a nezapomenu na ničí narozeniny. Tak přísahám.

Tereza Dočkalová Narodila se v roce 1988 v Novém Jičíně. V roce 2002 začala studovat herectví na ostravské Janáčkově konzervatoři a již během studií hostovala v Těšínském divadle v Českém Těšíně a v ostravském Divadle loutek. Poté dostala nabídku hostovat v ostravské Komorní scéně Aréna, kde na sebe upozornila v roli Nini Zarečné v Čechovově Rackovi a po ukončení studií zde nastoupila do angažmá. V roce 2012 obdržela Cenu Thálie v kategorii herečka do 33 let. Nyní je v angažmá pražského Divadla pod Palmovkou.

A slibuju, že budu psát blogy, který o něčem doopravdy budou. Od příště, jo?



Schodišťový efekt. Víte o čem mluvím? L’esprit de l’escalier, říkají Francouzi. Je to výraz pro myšlenku nebo reakci, která přijde příliš pozdě a je tím pádem zbytečná. V původním významu si host vzpomene na trefnou repliku až ve chvíli, kdy už po schodech opouští dům hostitele. Žádná velká věda, ctrlC ctrlV z moudrý tety Wiki.

Nic, bráško, já jenom, že jsem se minulý úterý trošku zapotila na jedný červený sedačce obklopená Luneticama a ostrovtipem Jana Krause a dobrý, skončilo to, i když jsem stran toho měla v průběhu trochu obavy. Tak mě pak jenom na schodech napadlo, že už to nikdy neudělám, to je ta největší moudrost. A že kdybych z toho všeho paralyzujícího stresu nemlčela jako pořezaná, chtělo by se mi říct, že MeToo je volání o pomoc a ne příležitost pro blbý fóry. A že díky blbejm fórům je tahle platforma už bohužel neplatná.

Taky by se mi chtělo říct, že nemám ráda chlupy na mýdle, ale že láska tyhle drobný trable s nechutnejma věcma dost umenšuje. No, to je celý. Máma mi říkala, ať se učešu, to jsem splnila.

Přeju ti hezkej podzim, bráško, nezapomeň na narozky naší republiky, kup jí kytku a před prvním náckem, kterýho ten den potkáš, ji třeba normálně sežer.