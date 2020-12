Exprimátorka Krnáčová se léčí s rakovinou. Z nejhoršího je zřejmě již venku, musí dále podstupovat ozařování

Praha Bývalá pražská primátorka a v současné době spisovatelka Adriana Krnáčová se léčí kvůli rakovině prsu. Zhoubný nádor jí diagnostikovali poté, co šla k lékaři kvůli nemožnosti sportovat. Již v létě, kdy vzbudila pozornost svým krátkým sestřihem vlasů, o nemoci její okolí vědělo. Vývoj léčby prý vypadá dobře.

„O rakovině prsu jsem se dozvěděla tak, že jsem šla ke svému lékaři s tím, že mě bolí pravé rameno. Nemohla jsem hýbat rukou při sportu,“ uvedla bývalá primátorka pro server Blesk.cz Premium. Po získání všech výsledků a konzultaci s profesorkou se pustila do - dle svých slov - brutální léčby.



Exprimátorka popisuje svůj boj jako nelehký. „Snažila jsem se to zvládnout. Žádná legrace to není. Když do vás naperou všechnu tu chemii, tak se vám úplně změní tělo. Od pokožky po zrak. Nemůžete se pomalu ani zvednout. Do toho máte různé vedlejší účinky,“ uvedla v rozhovoru.

Léčila se ve Fakultní nemocnici v Praze. „Čeká mě ještě další měsíc a půl ozařování preventivního charakteru. Doufám, že už se to nevrátí,“ pronesla exprimátorka. Kvůli nemoci přišla o část těla, což ale považuje za jednu z těch menších ztrát. „Přišla jsem o ňadro, ale to je to nejmenší. Člověk musí bojovat a musí to přežít. Část procesu uzdravování je v hlavě,“ sdělila 60letá Krnáčová.

Adriana Krnáčová byla v letech 2014 a 2018 primátorkou Prahy. Pražskou zastupitelkou se stala po volbách v říjnu 2014. Před vstupem na pražskou radnici byla náměstkyní ministra vnitra a v letech 2001 až 2007 byla výkonnou ředitelkou české pobočky mezinárodní organizace Transparency International. V srpnu 2020 vyšla Krnáčové kniha pod názvem Zpupnost.