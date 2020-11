FIALOVÁ: Český film jen pro vyvolené. Jak sehnat agenta a kdy je herečka stará?

Tak jsem zase nedávno četla rozhovor s jedním tím mladým hercem, tím dítětem svého slavného rodiče, který se vyjádřil, že jeho snem sice bylo natočit film, ale jakmile si to splnil, může jít dál a zkusit něco nového a bez kamer. Předtím to byl rozhovor s dalším dítkem, které zase psalo, že nikdy točit ani hrát nechtělo, že to prostě přišlo, tak to zkusilo, ale vlastně neví, zdali je to TO, co chce dělat.

Wow, je tu prostě sorta, která by točila do morku kostí, ale příležitost se ne a ne objevit a druhá parta, která se k natáčení dostane, protože slavné jméno a je to.

A víte co? Jo, dokáže to naštvat. Studujete, pak hrajete na oblasti, pak hrajete na větší oblasti, pak jdete do té slavné Prahy (tady si dovolím odbočit: Ano, odjakživa byla metou všeho umění Praha, tady je více možností, příležitostí. Upřímně? Naše republika je tak maličká, že když sednu na Pendolino, projedu ji celou, takže je vlastně škoda, že se stále vše soustřeďuje nejvíce tady). A sníte o filmu, jak takové natáčení vůbec probíhá, chci to zkusit, chci to zažít. Ale jména protagonistů hlavních rolí, jako by někdo jednou vepsal do titulků bez možnosti je změnit.

Vendula Fialová Narodila se v Ostravě. Souběžně se studiem herectví na Janáčkově konzervatoři v Ostravě vystudovala také Obchodní akademii, obor Veřejná správa (oboje v roce 2008). Poté vystudovala obor Veřejná správa a regionální politika na Slezské univerzitě v Opavě (absolvovala v roce 2012) a současně vstoupila do prvního divadelního angažmá v Severomoravském divadle Šumperk a za dvouleté angažmá získala cenu Miloše Movnara za nejlepší herečku roku 2011. V roce 2010 vstoupila do angažmá Moravského divadla Olomouc. Tady setrvala sedl let, dvakrát získala ocenění za nejlepší ženský jevištní výkon, a to za roli Maryši ve stejnojmenné inscenaci bratří Mrštíků a za roli nevidomé Elišky v představení Královny, kterou stále v Olomouci „dohrává“. Účinkovala sedm let v ostravském studiu České televize jako moderátorka počasí v pořadu Dobré ráno na ČT2. V epizodních rolích jste ji mohli vidět v seriálech jako Policie Modrava, Rozsudek, Místo činu Ostrava, Ordinace v růžové zahradě, Helena aj. Moderovala také víkendové vysílání Hitradia City, moderování je její velká vášeň a na kontě má desítky akcí. Od září 2017 do června 2019 byla v angažmá Divadla pod Palmovkou. Do angažmá se opět vrací od září 2020, vidět ji můžete v inscenaci Můj romantický příběh, Žítkovské bohyně, Rok na vsi, Pusťte Donnu k maturitě aj.

Natáčení je ale vesměs pražská záležitost. Když už se točí jinde, fandím, když si režiséři vyberou herce z tamních divadel, kde točí. Ale většinou jen do vedlejších rolí. Hlavní – ty už mají své favority a co si budeme povídat, je to neproniknutelné vakuum. Moje babička mi nedávno říká: „No já už ty filmy nerozeznám, tam všude hrajou ti samí.“ Je fakt, že jeden čas opravdu přišel nával filmů, které jsem po čase v hlavě neuměla odlišit – Medvídek, Jedna ruka netleská, Horem pádem, Nestyda, obsazení totožné, tak se v tom pak vyznej.



Ale prodrat se do té točící elity, na to bych udělala zvláštní obor na DAMU. Už jsi vystudoval? Aha, jestli chceš točit, musíš ještě na nástavbu.

A pak si uvědomím, kolik ročně vyjde ze škol nových herců a otázka zní jasně – kam s nimi? Uplatní se? Napadlo mě zavézt taxativně, že v každém filmu, který se točí u nás, musí režisér obsadit minimálně dva absolventy herecké školy do jakékoliv role, ale prostě musí. Vemte si, že uděláte řidičák, ale nemáte auto. Jaký asi budete řidič? A tohle je velmi podobné. Můžete makat, být talent, ale když vás neobsadí?

A kamera? To je prevít. Můžete mít tisíc Thálií, ale stoupnete si do záběru a nejde to. Kamera je tak nekompromisní vynález, který po herci chce hlavně to, aby moc nehrál. Méně je více.

Teď Vám přiblížím rozhovor s agentem. Když jsem přišla do Prahy, chtěla jsem agenta (wow, zní to jako v Hollywoodu), chci práci a k tomu patří člověk, který ví, kde se co děje a z Vaší práce má procenta. Jenomže mi bylo řečeno, že jsem ještě netočila, tak to nejde, takový agent chce už někoho známějšího. Aha, tak k čemu teda je? No nevadí. Pak tu byl druhý rozhovor. Agent mi řekl, že už má plno, pak ale přišla nekompromisní otázka Kolik že vám je let? Tak jsem řekla, kolik a odpověď mě vlastně rozesmála jéé, takhle staré herečky, to už ne, hledám mladé talenty. Tak jo, Kristova léta, to je panečku už nějaký věk, že mi to nedocvaklo dřív.

Co je důležité – přání se plní, tomu věřím. Jen to je teď s tím hereckým řemeslem dost nahnutý. Ale líbilo se mi, co mi řekla paní sousedka, když jsme spolu venčily pejsky „Já na Vás myslím, nemáte to jednoduché a v této době už vůbec ne. A tolik lidí najednou řekne, že ti herci, že si jen hrajou, tak co by vlastně chtěli, vždyť to ani není pořádná práce. Ale když tak sedíme doma a nikam nemůžeme, co děláme? Koukáme na televizi a tam je kdo? No herci. A když zapnu rozhlas, tak tam mluví kdo? No herci.“

Jen jsem v téhle době nesvá z vědomí, že se s takovou lehkostí odstaví divadla a umělecké scény, koncerty i jiná setkání s uměním, ale když všichni ti papaláši dostanou gratis vstupenku do divadla, protože zastupují tu sortu, která schvaluje dotace, to se zajdou podívat rádi. Samozřejmě beru, každé povolání má svoje, jen jestli teď chodíte do práce, jestli vám chodí plat, jestli máte stálý pracovní režim a možnost produkovat, pak máte velké štěstí. Víte to vůbec? Teď už snad ano… A to platí i k tomu natáčení. Važte si každé klapky, která je obrazem vašeho snu.