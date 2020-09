Jak správně větrat? Dokud to jde, otvírejte okna. Velké kanceláře už jsou rizikové, říká odborník

PRAHA Jedním ze způsobů, jak omezit šíření nákazy v uzavřených prostorech, je správné větrání. Na co se při tom soustředit, vysvětluje Aleš Rubina, odborník na větrání zdravotnických zařízení ze Stavební fakulty VUT Brno.

Lidovky.cz: Jak máme správně větrat?

Jsou dvě metody, jak vyvětrat vnitřní prostory – přirozeně a nuceně. Za přirozené se považuje větrání oknem. Na intenzitě výměny vzduchu v interiéru se podílí několik faktorů: velikost místnosti, její geometrie, počet osob v ní a tak dále. Velmi záleží na počasí venku. Při přirozeném větrání, když si okno otevřeme třeba na ventilaci, tak při větším rozdílu teplot venku a vevnitř bude stačit kratší doba větrání. Při letních teplotách musíme větrat déle. U nuceného větrání – s použitím vzduchotechniky či vzduchové klimatizace – je potřeba, aby byla správně nastavená.

Lidovky.cz: Příští týden nás čeká oteplení. Jak větrat doma efektivně?

To je jednoduché, po stránce ředění koncentrace mikroorganismů ve vzduchu – co nejvíce.

Lidovky.cz: Jakou roli má vlhkost vzduchu? Je pro lidský organismus s ohledem na šíření viru lepší prostředí s vlhkým, či suchým vzduchem?

Pro lidské tělo není dobré ani jedno. To souvisí nejenom s lidským tělem a metabolismem, ale i se schopností dýchat a s plicní ventilací člověka. Když je příliš vlhko, tak se člověk nemůže skoro nadechnout, navíc vlhko je samozřejmě velmi dobrým prostředím pro rozvoj a množení mikroorganismů například na stěnách či na větších plochách. Sucho je pro člověka nepříznivé taky, sliznice vysychají. Přenosu viru z člověka na člověka dochází rychleji. Navíc mikroorganismy, zejména bakterie a viry, se v suchu víří mnohem lépe, než když je vlhkost na 40 až 55 procentech, což se považuje za ideální stav i právě z toho důvodu, že se nejhůře množí mikrooragnismy.

Lidovky.cz: Pokud to správně chápu, ve vnitřních prostorách by tedy měla být vlhkost právě v tomto rozmezí.

Určitě ano. Bohužel jsou i budovy, které v zimě, kdy je vzduch sušší, mají jen pětadvacetiprocentní vlhkost vzduchu. Na to je potřeba si dát pozor, navíc předpisy jasně říkají, že by vlhkost vzduchu měla být minimálně 30 procent.

Lidovky.cz: Jak by tedy mělo vypadat větrání v kancelářích?

Je několik faktorů, které by měl vzduchotechnický systém zajistit. Musí umět pracovat s čerstvým vzduchem, cirkulace je významně používaná metoda pro snížení energetické náročnosti systému vzduchotechniky při vytápění či chlazení vnitřních prostorů. Druhý faktor je filtrace. V případě, že je budova závislá na cirkulaci, tak v epidemiologické době, v níž se nacházíme, by měla být filtrace dvoustupňová s jemným filtrem. Ten zachytí významné množství mikroorganismů, které se vracejí s oběhovým vzduchem zpět do prostoru. Třetím důležitým faktorem je to, aby vzduchotechnické zařízení nevytvářelo průvanový efekt, vytvářelo příjemné tepelné prostředí. To významně ovlivňuje i chování osob a způsob využívání vzduchotechniky. Jistě to znáte, při přirozeném větrání někdo jde a otevře okno, druhý ho zavře a podobně. A tak to může být někdy stále dokola.

Lidovky.cz: Existuje kontrolní úřad, který by dohlížel na to, že klimatizace ve velkých budovách fungují správně?

Existuje evropská norma, která říká, jak má být vzduchotechnika čistá. Tato norma ČSN EN 15780 rozděluje třídu čistoty prostor na nízkou, střední a vysokou. Běžné kanceláře bývají řazeny do střední třídy čistoty. Aby budova splnila vysokou třídu čistoty, měly by být filtry v klimatizaci měněny alespoň jednou za půl roku. Takže jakýsi platný právní předpis máme, ale není závazný.

Lidovky.cz: Jak rizikové je nyní podle vás chodit do kanceláře?

To je složitá otázka. Pokud jde o kanceláře do dvou tří osob, není riziko nijak zásadní. Ale open space, kam chodí třeba více než 15, 20 osob, už je vlastně shromažďovací prostor, zde riziko narůstá. Můžeme se bavit o tom, že je důležité, jak funguje vzduchotechnika a jak dokáže vzduch vevnitř čistit, ale když jste v kontaktu s více lidmi, riziko prostě bude vždy vyšší. Neříkám, že by se lidé měli chodit bát do práce, ale pakliže vzduchotechnika bude v open space fungovat pouze na principu cirkulace vzduchu bez řádné filtrace, obava už je trochu namístě.

Lidovky.cz: Je nyní lepší jet přecpaným autobusem s otevřenými okny, či poloprázdným metrem?

Jednoznačně bych raději jel poloprázdným metrem. To je samo o sobě prostorem, v němž dochází k intenzivní výměně vzduchu. V autobusu jsou jen malá okénka.

Lidovky.cz: Samostatnou kapitolou jsou suterénní prostory bez oken – divadla, kina, část restaurací. Jak by to mělo být tam?

Jde o shromažďovací prostory. Tady bych apeloval na to, aby to fungovalo tak, jak jsem zmiňoval: přívod s dominantním poměrem čerstvého vzduchu. V poslední době jsem s některými divadly řešil problém ochrany vnitřního prostoru. Jak více ho „pročistit“ a ochránit diváky i personál. V podstatě existují dvě možnosti – chemicky či fyzikálně. Mezi chemické řešení patří ozónování například před začátkem představení. Mezi fyzikální ultrafialové záření. Ve vysokých dávkách ale jsou tato řešení pro člověka škodlivá. Jde o správné načasování, v tom případě to funguje jako dezinfekce prostoru. Pak je důležité, aby fungovala vzduchotechnika s větráním tak, jak má. Efektivní metoda pro snížení rizika přenosu infekce vzduchem je jistě i rouška.

Lidovky.cz: Co jízda autem, například taxíkem. Jak větrat při jízdě?

I v autě může pracovat vzduchotechnika (klimatizace) v několika režimech. Buď je vzduch nasávaný z venku, nebo například pro zvýšení výkonu chlazení v cirkulaci. V případě, že systém klimatizace je provozován v režimu cirkulace, tak pokud jedete s někým, kdo by mohl být pozitivní na covid-19, tak je samozřejmě riziko vyšší. V režimu, kdy auto nasává vzduch zvenku, je lepší sedět vepředu, protože většina výústí klimatizace je na přední desce a vzduch je tlačený zepředu dozadu. Takže kdybych jel taxíkem, sednu si vedle taxikáře. Ne za něj.

Lidovky.cz: Jak nebezpečné je v současné době cestovat letadlem?

Nejsem odborníkem na vzduchotechniku v letadlech. Ale domnívám se, že nejdůležitější je čas v letadle strávený. Když poletíte dvě hodiny, tak je pravděpodobnost případné nákazy menší, protože i v letadle klimatizace plní svůj účel a vzduch čistí, než když poletíte 14 hodin. Významný faktor je opět použití roušek.