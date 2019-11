Jako za totality. Lidé se zase začínají bát říkat věci nahlas, hodnotí 30 let svobody herečka Iveta Dušková

Agáta Dušková se synem.

"Představa, že bych byla doma na mateřské s dítětem tři roky, je pro mě šílená," říká dcera Ivety Duškové Agáta Menšík Dušková (30), která dnes působí v rodinném Divadle Kampa, je vdaná a má dvouletého syna.

Lidovky.cz: Čelila jste nějakým nejistotám, když jste zakládala vlastní rodinu?

Mám skvělého partnera, brali jsme se v roce 2017, když jsem byla v sedmém měsíci. Porodila jsem dítě a začali jsme žádat o stavební povolení pro dům, který stavíme na Sázavě. Měli jsme obrovskou podporu rodičů, u nichž teď můžeme bydlet. Oba pracujeme v rodinném divadle. Dítě přišlo do chvíle, kdy jsem byla spokojená a jistá. Tři měsíce po porodu jsem naskočila do práce a zase začala hrát.

Lidovky.cz: Jste zastánkyní pracovní mateřské?

Představa, že bych byla doma na mateřské s dítětem tři roky, je pro mě šílená. Jsem se synem velmi ráda, ale když s ním jsem sama příliš dlouho a intenzivně, nedělá mi to dobře. Možnost, kterou naše herecká profese umožňuje – že si můžeme občas na čtyři hodiny i s cestou odskočit do divadla na představení – je pro mě velmi osvěžující. Jsem za ni velmi ráda. Dovedu si představit, že když žena intenzivně pracuje a buduje kariéru, chce si pak mateřskou dovolenou užít.

Lidovky.cz: Co jste mohla díky svobodě a demokratickému systému ve svém životě rozvinout?

Určitě cizí jazyky, to rodiče nemohli, což je mrzelo. Za co jsem také moc ráda a souvisí to s mateřstvím je, že jsem mohla rodit doma. Nemyslím si, že by to za minulého režimu šlo.

Lidovky.cz: Proč jste se rozhodla pro domácí porod?

V mém okolí i okolí mých rodičů je mnoho přátel a známých, kteří rodí doma. Nebyl to pro mě výstřelek, ale regulérní varianta. Byla jsem přihlášená v porodnici, chodila jsem na gynekologii, měla jsem připravenou tašku, kdyby bylo potřeba do porodnice odjet. Ale vnímala jsem, že rodit doma je první variantou.

Lidovky.cz: Co je pro vás svoboda?

Asi i díky rodičům a jejich přístupu k životu i profesi vnímám život tak, že je možné dostat se do fáze, kdy člověk příliš omezení nevnímá. Rodiče jsou mi jakýmsi vzorem – splnili si sny, máma vede divadlo, táta se věnuje tomu, co jej nejvíce baví. On se vždy, když se narazilo na nějakou hranici, dokázal na věc podívat jinak. Nebo se zařídit tak, že hranici dokázal překonat. Hranice jsou jen o způsobu pohledu. Pro mě svoboda existuje. Samozřejmě, v životě funguje spousta omezení a zákonů. Ale když člověk chce a dovede mít pružnou mysl, může limity nevnímat.