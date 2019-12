Každý dokončený trénink je úspěchem. Cílem je začít, říká vzpěračka Adéla Jurková

Adéla Jurková je vzpěračka a těžká břemena jsou její hobby. Sport je pro ni především způsobem, jak se odreagovat a odpočinout si. A také prostředníkem k tomu, aby mohla více jíst. „S každým tréninkem víc trénuju svou vůli a disciplínu. Nejsem totiž rozený sportovec, který by sport miloval a často se do tréninků musím nutit. To mě však dělá silnější nejen na těle, ale hlavně na duchu,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: Táhlo vás to ke sportu už od dětství?

Bohužel ne a teď v dospělosti toho velmi lituju. S trochou studu musím uznat, že přesně já jsem byla ten typ, který s oblibou využíval každé příležitosti k tomu mít na tělocvik omluvenku. Bavily mě pouze některé druhy míčových sportů a některé disciplíny atletiky. Kde bych však mohla být, kdybych se neflákala. Obecně ve sportu platí, že co se člověk v mládí naučí, ve stáří jako když najde a absence nějaké obecné pohybové průpravy limituje.

Lidovky.cz: Kdy nastal ten hlavní zlom, kdy jste si uvědomila, že vás to nejvíc táhne k silovým typům sportu?

První projevy byly na střední škole ve vrhu koulí, který mě hodně bavil a patřila jsem v něm k těm lepším ve třídě. Na vysoké škole jsem pak začala chodit do fitka, kde mě více než stroje lákala velká činka naložená na kotouči. Chtěla jsem být lepší a silnější.

Lidovky.cz: A kdy jste se dostala přímo ke vzpírání?

Ke vzpírání jsme se dostala v roce 2016, kdy jsem druhým rokem závodila v silovém trojboji. V tělocvičně (nebylo to klasické fitko, spíše crossfitový gym), kam jsem docházela, měli tréninky vzpěrači. Slovo dalo slovo a já chtěla vzpírání vyzkoušet. Vzpírání mi velmi imponovalo, jelikož je při něm potřeba rychlost, síla, přesnost. Tedy vlastnosti, kterými jsem zrovna neoplývala.

Lidovky.cz: Co vám tohle sportovní odvětví přineslo do života?

S každým tréninkem víc trénuju svou vůli a disciplínu. Nejsem totiž rozený sportovec, který by sport miloval a často se do tréninků musím nutit. To mě však dělá silnější nejen na těle, ale hlavně na duchu. Kromě disciplíny mi vzpírání přineslo ctižádost a sebevědomí.

Lidovky.cz: Vraťme se zpátky ke vzpírání a silovým sportům. Všeobecně totiž kolem tohoto odvětví panuje hodně mýtů… Jaký vliv na ženy mají tyto silové disciplíny?

Silové disciplíny mají na ženy dva vlivy – budou silnější a sebevědomější. A díky tomu i krásnější. Žádný sport ze ženy neudělá sám o sobě druhého Arnolda, na toto totiž nemáme hormonální výbavu. Nemáme v těle tolik testosteronu jako muži. Příjemným benefitem toho, že ženy cvičí, je také pevnější tělo, a pak také hlavně větší objem jídla, který mohou sníst.

Lidovky.cz: Často slýchám, že se vzpírání pro ženy nehodí. Můžete to nějak vyvrátit?

Nedovedu si představit, proč by se nemělo hodit. Silový trénink zvyšuje hustotu kostí, zmírňuje projevy stárnutí, jako je například ztráta svalové hmoty. Cvičení je obecně spojeno s lepší kvalitou života, jelikož pomáhá léčit deprese, zlepšuje náladu a kvalitu spánku. Žádná negativa proti vzpírání jednoduše neexistují. Jediným nebezpečím je riziko zranění, které je ale u všech špatně technicky prováděných cvičení stejné.

Lidovky.cz: Jak často trénujete a jak?

Trénuju většinou čtyřikrát až pětkrát týdně. V rámci tréninku se na začátku musím rozhýbat a zahřát, pak přichází na řadu samotný trénink a na konci pár cviků na břicho (abych předcházela dysbalancím) a protažení. Celý trénink mi zabere přibližně dvě hodiny. V rámci roku se můj trénink mění na objemu a intenzitě – čím blíže mám závody, tím těžší zvedám váhy a ubývá mi opakování.

Lidovky.cz: Nemění se vám díky vzpírání nějak nevhodně postava? To je asi první věc, o které přemýšlí hodně žen, jež by tato disciplína lákala.

Řekla bych, že právě naopak. V kombinaci se správným jídelníčkem se mi tělo zpevňuje přesně na těch místech, kde to ocení každá žena.

Lidovky.cz: Dodržujete nějak speciálně jídelníček?

Snažím se jíst zdravě a orientačně si hlídat počet kalorií. Mým cílem není hubnout ani tloustnout, ale chci mít dostatek energie na všechny tréninky a práci. Když mám na něco dobrého chuť, ráda si to dám. Zastávám v jídelníčku rovnováhu.

Lidovky.cz: Co byste poradila holkám, které chtějí se vzpíráním nebo jiným silovým sportem začít?

Aby se nebály toho, že se jim někdo bude smát. Z vlastní zkušenosti vím, že ženy se často ostýchají, protože si myslí, že je bude každý pozorovat, jak jim to nejde. Právě naopak, najde se spoustu lidí, kteří rádi pomohou. U vzpírání je důležité začít s někým zkušenějším nebo s trenérem. Je to totiž poměrně dost technicky náročný sport a lehce se může stát, že se pohybové vzorce naučíte špatně.

Lidovky.cz: S těmi začátky souvisí i projekt Cílem je začít, jehož jste ambasadorkou. Můžete nám ho nějak přiblížit?

Projekt Cílem je začít klade důraz na to, aby se lidé začali hýbat a žít aktivně. Snažíme se motivovat je k tomu, aby vykročili ze své komfortní zóny a objevili zálibu ve sportu.

Lidovky.cz: Proč jste do ambasadorství šla?

Vím, jak náročné byly moje začátky a jsem moc ráda, že mohu podporovat další lidi k tomu, aby začali žít jinak a změnili své zvyky. Náš národ je bohužel čím dál více nemocný a čelíme epidemii obezity, proti které je pohyb tím správným pomocníkem.

Lidovky.cz: Ještě nám na závěr prozraďte, jaký je váš dosavadní největší sportovní úspěch.

Nemyslím si, že nějaký z mých úspěchů je měřitelný medailem… Pro mě je úspěchem každý dokončený trénink, protože mám dobrou náladu a skvělý pocit sama ze sebe.

Lidovky.cz: Máte před sebou pro nadcházející rok nějakou další metu, které chcete dosáhnout?

Mou metou je být šťastná díky tomu, co dělám. Chci, aby mě to bavilo a měla jsem z toho radost. To je pro mě asi nejdůležitější.