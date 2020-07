‚Majitel hradu je taková atrakce, nevím proč.‘ Šlechtic z Českého Šternberku vypráví, co se dělo po revoluci

15. srpna před 97 lety se na hradě Český Šternberk rozezněly salvy, avšak ne na příkaz hradního pána, učinil tak hradní lesmistr. Šlo o velkou slávu. Jiřímu Sternbergovi a Kunhutě rozené Mensdorff-Pouilly se narodil syn Zdeněk Sternberg. A právě jeho životní příběh by byl skvělým námětem na celovečerní film. My jsme spolu stihli probrat pouze období první republiky a období restituce. Jeho paměti se však jen tak něco nevyrovná.

Lidovky.cz: Jak se vám daří?

To je celkem jednoduchá otázka. Až vám bude 97 let, tak si na mě vzpomeňte. Ono se vždycky říká to krásné stáří a ty vzpomínky, ale ono to nestojí za nic. Daří se mi tedy přiměřeně. Mám normální problémy pohybové, s pamětí a špatně vidím. To jsou překážky, aby se mi dařilo dobře. Také nejsem schopen těch aktivit, které jsou nutné ve spojitosti s hradem. To se ale nedá nic dělat.