Od pece k legínám. Oblečení šijeme z poloviny v Česku, říká o své módní značce majitel pekařské sítě

Antonín Kokeš je mužem, který stojí za povšimnutí. Jeho podnikatelský záběr a chuť věnovat se odlišným oborům ho rozhodně řadí mezi zajímavé osobnosti českého byznysu. Majitel a zakladatel firmy s dárkovými předměty Albi se před šesti lety rozhodl vybudovat síť řemeslných pekáren Antonínovo pekařství, o kterých je známo, že zákazníci pekařům vidí přímo pod ruce. Se stejnou energií a nadšením se pustil tentokrát na módní pole a v květnu tak spatřila světlo světa nová česká značka sportovního oblečení Kinoko.

Lidovky.cz: Jak jste jako podnikatel zvládl „koronavirovou krizi“?

Jakožto společenský člověk jsem přijal skutečnost, že najednou nemůžu vycházet ven, velmi těžce. V pracovní rovině pro mě znamenala krize podobně jako pro jiné podnikatele hlavně obrovskou nejistotu. Nevidíte světlo na konci tunelu. Situace se pro mne začala lámat ve chvíli, kdy už bylo jasné, že epidemie nezasáhne Českou republiku v takové míře, jako zasáhla jiné země. Věděli jsme, že pokud budeme muset zavřít všechny naše obchody na dva měsíce, situaci ustojíme. Pokud se budeme bavit o třech, čtyřech nebo více měsících, mohou být osudové.

Lidovky.cz: Co myslíte, že stát zvládl a co nezvládl – s ohledem na české podnikatele?

Víte, necítím se kompetentní hodnotit vládu. Ačkoliv jsem se v názoru často rozcházel se svým okolím, hlasitě jsem chválil způsob, jakým zvládla začátek epidemie. Reagovala rychle a rozhodně, to se mi líbilo. Možná byla místy zmatená, ale byla krize. K čemu mám výhrady, je aktuální 2. fáze rozvolňování bezpečnostních opatření, která je pro občany nesrozumitelná. Na zhodnocení ekonomických dopadů je v tuto chvíli příliš brzy. Uvidíme za půl roku.

Lidovky.cz: Vaše pekařství si vedou dobře, plánujete otevřít novou prodejnu?

Krizi jsme v pekařstvích zvládli nad očekávání, dělají mi radost, v některých dnech jsme dokonce překonali čísla před epidemií. Novou pekárnu otevřeme na Arbesově náměstí v Praze na podzim. Půjde o speciální koncept - Chléb a hry - ve kterém poprvé propojíme Antonínovo pekařství s Albi, na to se moc těším.

Lidovky.cz: Měl jste předchozí zkušenosti s gastronomií?

V gastronomii jsem nikdy nepodnikal, chleba jsem poprvé upekl až při zakládání pekařství. Nejsem dokonce ani žádný velký kuchař. Jídlo mám rád, ale mojí kulinářskou chloubou jsou palačinky a míchaná vajíčka. Kromě nich umím uvařit rýži a maso na pánvičce.

Lidovky.cz: Když jste založil novou značku oblečení, také jste řešil vše sám? Přeci jen – především se jedná o oblečení pro ženy na sport...

Rád si dělám věci od začátku po svém, zkouším, hledám cesty. Když jsem se rozhodl založit módní značku, mé první kroky vedly k počítači. Otevřel jsem Google a naťukal do něj How to start a fashion brand.

Lidovky.cz: Zmiňoval jste, že značka bude „udržitelná“. Kde tedy šijete oblečení?

Oblečení šijeme zhruba z poloviny v Česku, druhou část v Asii. Udržitelnost pro mne spočívá v tom, jak se zachází s materiály a za jakých podmínek probíhá výroba, že nad ní máme kontrolu. Také v tom, že si stojíme za finálním produktem, který vydrží, takže neplýtváme my ani zákazník. Člověk především nesmí být lhostejný.

Lidovky.cz: A z jakých materiálů?

Vyrábíme legíny, které jsou naším nejdůležitějším produktem, z kvalitních funkčních materiálů. Na výběru materiálů jsme si dali opravdu hodně záležet. Máme od nejměkčího po tvarující a oproti jiným sportovním značkám mají naše materiály speciální povrchovou úpravu a sednou ženám jako druhá kůže. Chtěli jsme spojit funkčnost s pohodlím a designem a věřím, že se nám to podařilo.

Lidovky.cz: Čemu se teď věnujete nejvíce?

Pokud mám vyzdvihnout jednu věc, je to vývoj produktu. Ten vidíme jako klíčový pro budoucí rozvoj. Úspěšně jsme otevřeli prodejnu, spustili e-shop, vzbudili zájem o značku. Teď si nejvíce naší energie a péče zaslouží produkty, na kterých nechceme dělat kompromisy.

Lidovky.cz: Část svých aktivit věnujete také neziskovému sektoru. Především projektu Čistá duše, jehož cílem je pomoci lidem se schizofrenií vrátit se do normálního života. Jak projekt funguje a jak jste se k němu dostal?

Funguje velmi dobře, za ta léta si vybudoval tradici. Zákazníci se pravidelně účastní našich dobročinných akcí, projekt znají a mají k němu důvěru. Za měsíc začínáme jeho 6. ročník. Jedním z důvodů, proč jsem se do Čisté duše pustil, je můj bratr, který je schizofrenik. Díky tomu vím, nakolik je u nás péče o lidi s duševními problémy zanedbávaná. Systém péče je zastaralý a jeho reforma velmi pomalá, proto se snažíme alespoň částečně přispět ke změně.

Lidovky.cz: Mimo jiné radíte lidem, jak uspět v podnikání, ale trochu to vypadá, že zásadní radou je dělat si všechno sám… je to řešení?

Není, tak to v životě nefunguje. Vždy je potřeba mít při sobě silný tým, na který se můžete spolehnout, ať už se jedná o zaměstnance nebo externí spolupracovníky. Ale vyzkoušet si to podstatné sám, nedat vždy jen na rady odborníků, věřit intuici, být paličatý a jít si v životě za svým, tím se řídím.