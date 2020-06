Odpad musíme vnímat jako vlastní zodpovědnost. Cesta k udržitelnosti je věci odmítat, říká odborník na třídění

Před deseti lety založil firmu, která spolupracuje s městy a obcemi s cílem snížit produkty směsného komunálního odpadu a motivovat obyvatele k jeho třídění. „Prvním krokem k udržitelnosti je naučit se věci odmítat. Koupit si jen to, co potřebujeme,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Mojmír Jiřikovský.

Lidovky.cz: Už před deseti lety jste spolu se dvěma spolužáky založil firmu JRK Waste Management, která se snaží redukovat odpad. Co podle vás musí lidé udělat, abych se v odpadcích neutopili?

Základ je začít vnímat odpad jako vlastní zodpovědnost. Spousta lidí přistupuje ke svému odpadu jako k něčemu, co není jejich problém. Ideálně ať to někdo co nejdříve odveze a tím to končí. Pokud to každý z nás začně vnímat jako vlastní zodpovědnost, začně postupně sám přicházet na zajímavé možnosti už při nákupu samotném.

Je nutné určité druhy potravin kupovat v obalu? Pokud ano, je ten obal recyklovatelný? Čím více lidí takto začne přemýšlet, tím dříve na to zareagují firmy a možnosti se začnou rozšiřovat. Zmínil jsem obaly, ale je to mnohem širší problém. Velkým tématem je například životnost výrobků. Věci by měly být navrhované tak , aby se daly opravit. Jde o samotnou strategii výroby, která musí být implementovaná už při zrodu výrobku. Je potřeba se zamýšlet nad volbou materiálů, součástek až po formu zákaznického servisu.

Mojmír Jiřikovský Vystudoval průmyslové inženýrství na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Během studia na univerzitě založili spolu s Ninou Oravcovou a Mariánem Kobolkou na Slovensku v roce 2010 firmu JRK Waste Management. V roce 2012 rozšířila svou působnost i do České republiky, kde za rok 2019 dosáhla obratu 200 milionů korun. Posláním JRK je budování partnerství s městy a obcemi, s cílem snížit produkty směsného komunálního odpadu a motivovat obyvatele k třídění odpadu. Zemito.cz vzniklo na jaře 2019 jako odezva na naši touhu poskytnout nástroje na redukci odpadu pro všechny, kterým na naší planetě záleží. Cílem je nabízet kvalitní a unikátní produkty vyrobené z udržitelných zdrojů. Zemito působí také na Slovensku.

Lidovky.cz: V Číně plave v moři „plastový ostrov“...

U nás se často používá argument, že nemá cenu třídit a recyklovat, protože v Asii se to nebere vážně. Myslím si, že v Asii se věci velmi rychle mění k lepšímu a zároveň by nám mělo záležet především na vlastní kultivovanosti. Buďme v dané činnosti příkladem pro celý svět a dejme ostatním šanci inspirovat se od nás.

Lidovky.cz: Je z toho cesta ven?

Jednoznačně si myslím, že cestou je zvýšení poplatků za skládky. Čím víc nás bude stát ukládat odpad na hromadu, tím větší bude snaha investovat do vyspělejších procesů a technologií. Ty jsou postavené na myšlence, že odpad je zdroj. A to se, věřím, shodneme, že je krásná a silná myšlenka.

Lidovky.cz: Musí podle vás začít nejdříve něco dělat jednotlivci a pak teprve společenost a zákonodárci, nebo to má být naopak?

V České republice je legislativa nastavená tak, že za komunální směsný odpad je odpovědné město/obec. Takže pokud si za naše zástupce zvolíme lidi, pro které je odpadové hospodářství jednou z hlavních priorit, dá se tím spousta věcí ovlivnit. Pěkným příkladem je například region Veneto v severní Itálii, kde produkci odpadu z 350 kg na osobu snížili za 6 let na 102 kg na osobu. Dosáhli toho kromě jiného přenastavením systému poplatků za odpad a přiblížením třídění odpadu z ulice blíže k domům.

Lidovky.cz: Pakliže se chce člověk chovat takzvaně ekologicky, stojí ho to většinou o trochu víc peněz. Co s tím?

Na první pohled to tak určitě může vypadat. Prvním krokem k udržitelnosti je naučit se věci odmítat. Koupit si jen to, co potřebujeme. A pokud už stojíme před volbou zda koupit, nebo ne, je na místě zamyslet se nad tím, co kupujeme. Nekoukat jen na cenu, ale také na hodnotu produktu. Kde a z jakých materiálů byl vyrobený a jaká bude jeho cesta, až doslouží. Věřím, že pokud lidé začnou přemýšlet tímto způsobem, v konečném důsledku ušetří a celkově utratí o dost méně.

Lidovky.cz: Poslaním JRK je budování partnerství s městy a obcemi s cílem snížit produkty směsného komunálního odpadu a motivovat obyvatele k třídění odpadu. Jak se to ale s tříděním má?

Mnoho lidí neví, že pakliže vyhodí kelímek od jogurtu nevymytý, už ho nikdy nikdo nezrecykluje... Myslím, že podstatné je přiznat si, že logika poplatků za odpad, která v České republice převládá, není optimální. Když to zjednoduším, většinou je to tak, že každý občan platí stejný roční poplatek za odpad. Přitom někdo zodpovědně třídí a někdo nikoliv. To je podobné, jako kdybychom všichni platili stejně za spotřebu vody či elektřiny. Byl by to systém, který nikoho nemotivuje ke zlepšení svých návyků. Kvalita vytříděného odpadu je samostatná kapitola. Existují metody jak tuto kvalitu měřit a postupně zvyšovat.

Lidovky.cz: Plánujete v tomto ohledu nějakou osvětu?

Osvěta je součástí partnerství obcí/ měst s JRK. Je to často podceňovaná a málo profesionálně zvládnutá záležitost. Přitom právě to je ten „dotyk s člověkem“, který se v odpadovém hospodářství děje. Celé je to o lidském kontaktu a předávání informací. V poslední době vzniká mnoho obchodů, které se zaměřují na prodej užitkových věcí, které vznikají ekologičtěji.

Lidovky.cz: Jste spoluzakladatelem projektu zemito.cz. Jakou jste měl motivaci?

Na začátku šlo o spotánní nápad, který postupem času nabíral reálnější a výraznější kontury. Naším cílem je, aby zemito.cz nebyl jen další ekologický eshop, který vznikl, protože je to silné téma. Stejně jako v JRK i v zemito.cz se snažíme o osvětu a prostřednictvím našich hodnot nejen ukázat lidem, jak nahradit běžné výrobky těmi udržitelnými, ale také proč je dané téma důležité.

Pořádáme například workshopy o domácím kompostování. To je velmi pěkný příklad toho, jak málo stačí, abychom dokázali zredukovat poměrně velké množství odpadu. Bioodpad tvoří přibližně 40 % směsného odpadu. A představte si, že místo, aby skončil na skládce nebo ve spalovně, ho doma proměníte v kvalitní hnojivo. Kromě workshopů využíváme například spolupráce s influencery, píšeme si vlastní blogy a tvoříme kvalitní obsah na našich sociálních sítí, abychom dokázali témata dostat do povědomí. To je pro nás jedna z cest, jak motivovat zákazníka ke koupi.

Lidovky.cz: Jak vybíráte produkty, které budete prodávat dále?

Snažíme se zaměřovat zejména na evropské značky. Při budování portfolia bereme na vědomí krajinu původu, podmínky, za kterých je produkt vyroben a řešíme i obalový materiál. Zejména v přírodní kosmetice se nám daří budovat portfolio kvalitních lokálních českých a slovenských značek. Mnohé z našich produktů i osobně testujeme a potom doporučujeme našim zákazníkům. Věříme, že není nad osobní zkušenost.

Lidovky.cz: Musí splňovat nějaká speciální kritéria?

V první řadě musí jít ruku v ruce s naším heslem – jednoduše méně odpadu. U produktů, které jsou určené dětem velmi přísně střežíme všechny nutné certifikáty, které značka musí mít. Stejně tak řešíme i složení kosmetických produktů.

Lidovky.cz: Mluvíte také o cirkulární ekonomice, jak vám pomáhá?

Je součástí našich aktivit. Chceme, aby se co nejvíce odpadu přeměnilo v něco užitečného. Je to komplexní téma, které bude znamenat přerod v našich ekonomikách. Ale dá se na to koukat i z pohledu každodenních zvyků.

Chceme být v daném tématu příkladem a přidáváme principy cirkulární ekonomiky do fungování naší firmy. V našich kancelářích máme drogerii, kterou si lidé mohou načepovat a odnést domů. Každá kancelář kompostuje odpad z jídla ve speciálním kompostéru.