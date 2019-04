‚Umírá třetina postižených.‘ Představitelka Daenerys ze Hry o trůny ukázala fotografie po operaci mozku

PRAHA Britská herečka Emilia Clarkeová sdělila veřejnosti další informace o mozkových aneurysmatech, která ji ohrožovala na životě. Herečka, kterou proslavil seriál Hra o trůny, zveřejnila fotografie z nemocnice v průběhu hospitalizace.

Dvaatřicetiletá Clarková, která v oblíbeném seriálu ztvárnila postavu dračí královny Daenerys Targaryen, prodělala mezi lety 2011 – 2013, kdy seriál získával na popularitě, dvě mozková aneurysma. Krátce před zveřejněním prvního dílu finální osmé série fantasy dramatu se nejprve o zdravotních potížích svěřila magazínu The New Yorker, poté se v rámci rozhovoru pro pořad Sunday Morning televizní stanice CBS podělila o několik fotografií ze zákulisí vlastní rekonvalescence.



„První operaci jsem nějak zvládla. Před druhou jsem ale ztrácela veškerý optimismus. Lékaři mi naznačovali, že mohu mít potíže s periferním viděním nebo soustředěním. Měla jsem strach, že už nikdy nebudu hrát. V seriálu jsem za neohroženou hrdinku, v realitě jsem si však velmi rychle uvědomila, že rozhodně nejsem nesmrtelná,“ uvedla rodačka z Westminsteru.

„Tehdy jsem skoro přišla o svou mysl i život. Nikdy jsem o tom nemluvila na veřejnosti, ale nastal správný čas se svěřit,“ napsala herečka v eseji A Battle for My Life (Bitva o můj život), kterou publikoval The New Yorker.

ANEURYSMA Aneurysma je ohraničené rozšíření tepny, výduť. To se může zvětšovat, hrozit prasknutím a následně způsobovat masivní krvácení. V aneurysmatech také vzniká turbulentní proudění, které může vznikem trombů způsobit embolii.

První aneurysma mozkové arterie, po němž následovalo krvácení, prodělala po náročném fyzickém tréninku téměř hned po skončení první série Hry o trůny (2011). Lékaři jí zachránili život na poslední chvíli tříhodinovou operací. Později zjistila, že na aneurysma umírá okamžitě nebo krátce po krvácení zhruba třetina postižených.

V té době ale Emilia Clarkeová měla až příliš nabitý život a neměla čas polehávat v nemocnicích. Po dvou týdnech od operace si náhle nebyla schopná vybavit své celé jméno.

„Nikdy jsem necítila takový strach, pocit nevyhnutelné smrti. Viděla jsem před sebou celý svůj život a myslela jsem, že už nestojí za to ho žít. Jsem herečka, potřebuju si pamatovat svoje repliky. Teď jsem si ale nemohla vzpomenout ani na své vlastní jméno. Když jsem zrovna měla slabou chvilku, přála jsem si, aby mě odpojili od přístrojů. Prosila jsem lékařský personál, aby mě nechal zemřít,“ pokračovala herečka.

Po dalším týdnu sice již mluvit mohla, ale lékaři jí oznámili, že má na mozku další aneurysma, tentokrát na druhé straně. To mohlo kdykoliv způsobit další krvácení. Doktoři ji nicméně utěšovali s tím, že se také nemusí stát vůbec nic. Emilia Clarková tak pokračovala v práci na seriálu.

Druhé krvácení do mozku prodělala v roce 2013, když po dokončení třetí série Hry o trůny uváděla na Broadwayi hru Holly Golightly. Za ty dva roky se druhé aneurysma zvětšilo na dvojnásobek. Lékaři udělali preventivní operaci, která nedopadla dobře - museli tak zvolit invazivní přístup a jít přes lebku.

„Vypadala jsem, jako když jsem prošla horší válkou, než jakou kdy prošla Daenerys Targaryen. Z operace jsem vyšla s vývodem, jenž mi trčel z hlavy. Části lebky mi nahradili plíšky z titanu,“ pokračovala herečka. Vyhráno ale neměla, protože stále zažívala silné bolesti. „Občas jsem ztratila veškerou naději. Nemohla jsem se nikomu podívat do očí. Měla jsem záchvaty úzkostí a paniky. Byla jsem přesvědčena o tom, že to nepřežiju,“ podotkla.

Podle svých slov je Clarková nyní zcela zdravá a „vyléčená tak, že v to nevěřila ani v těch nejdivočejších snech.“

Závěrečná řada seriálu startuje již tuto neděli 14. dubna. Rozpočet seriálové vlajkové lodi společnosti HBO na závěrečných šest epizod se vyšplhal na závratných 90 milionů dolarů (téměř 1,9 miliardy korun). O světový úspěch seriálu se tak nejspíš zasloužili i doktoři, kteří Clarkovou dvakrát zachránili.