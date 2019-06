Princi Williamovi by nevadilo, kdyby jeho dítě bylo homosexuál. Připustil ale případný strach z nenávisti

LONDÝN Britský princ William dnes řekl, že by bylo zcela v pořádku, kdyby některé z jeho dětí bylo homosexuálem. Připustil však, že by měl strach z diskriminace a z nenávisti, které by muselo čelit, uvedla agentura Reuters.

„Je to něco, z čeho jsem nervózní. Ne proto, že se obávám, že by byly homosexuálové nebo něco takového. Spíše si dělám starosti o to, jakému tlaku budou čelit a jak moc těžší by jejich život mohl být,“ řekl William u příležitosti otevření nového klientského centra charitativní organizace Albert Kennedy Trust na podporu mladých leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a nevyhraněných (LGBTQ) bez domova.



Sedmatřicetiletý princ je po svém otci Charlesovi druhým v pořadí v nástupnictví na britský trůn. Je určen, aby se jednoho dne stal králem a tím i hlavou anglikánské církve. Se svou ženou Kate má syna George (5), dceru Charlottu (4) a syna Louise (2).

Na dotaz, jak by se cítil, kdyby jedno z jeho dětí bylo homosexuálem, uvedl, že by to bylo „zcela v pořádku“. Dodal, že o tomto tématu začal přemýšlet až poté, co se z něj stal rodič.

„Obzvláště kvůli mé rodině a postavení, v němž jsme, se toho trochu obávám,“ připustil. „Plně podporuji jakékoli jejich rozhodnutí, ale z pohledu rodiče mám vskutku obavy, s kolika překážkami, nenávistnými slovy, pronásledováním či diskriminací se mohou setkat,“ řekl o svých dětech William. „To je to ‚trochu‘, které mi trochu dělá starosti.“

Prohlášení William učinil před zahájením každoročního londýnského „pochodu hrdosti“ komunity LGBTQ, který připomene 50. výročí takzvaných Stonewallských nepokojů. Jednalo se o násilnosti mezi homosexuály a policií po střetu v newyorském baru Stonewall Inn, které začaly 28. června 1969 a daly vzniknout širokém emancipačnímu hnutí za práva této komunity.

Ředitel organizace Tim Sigsworth řekl, že Williamova podpora je velice důležitá. „Byl jsem ohromen již úrovní jeho znalostí, ale jeho empatie a pochopení pro obtíže a problémy, kterým LGBT lidé čelí, byly pro mě neuvěřitelné,“ řekl.