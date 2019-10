VIDEO: Bezdomovkyně ohromila policistu zpěvem, po zveřejnění nahrávky se jí život převrátil naruby

Bezdomovkyně zpívala árii O mio babbino caro od italského skladatele Pucciniho. Její zpěv na stanici metra Wildshire-Normandie v Los Angeles uslyšel policista, který se jí zeptal, zda si smí její vystoupení natočit.

Podle informací serveru The Los Angeles Times Emily Zamourková zpočátku nesouhlasila, ale policista ji nakonec přesvědčil. Bezdomovkyně ovšem nechtěla, aby její video sdílel na internetu.

4 million people call LA home. 4 million stories. 4 million voices...sometimes you just have to stop and listen to one, to hear something beautiful. pic.twitter.com/VzlmA0c6jX