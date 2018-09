VIEWEGH: Je konec! V Americe jsou na tom muži ještě mnohem hůř

„Ukradl jsi mi bod. Jsi zloděj a lhář! Čekám, že se mi omluvíš!“ křičela americká tenistka Serena Williamsová během finále grandslamového turnaje US Open za stavu 3 : 5 ve druhém setu utkání s mladičkou Japonkou Naomi Ósakaovou (která ji nakonec senzačně porazila) na rozhodčího Carlose Ramose.

První set Williamsová prohrála 2 : 6, takže v oné chvíli už jí zjevně tekly nervy – ale na tiskové konferenci po zápase to bylo ještě horší. „V zápase mužů by se rozhodčí takto nezachoval. Bylo to od Ramose sexistické!“ vztekala se před novináři Williamsová.

Raději jsem si tu větu v novinách přečetl ještě jednou: „Bylo to od Ramose sexistické!“ Nejdřív mě to rozesmálo.

Ano, říkal jsem si pobaveně, pokud rozhodčí Serenu po kamerami prokázaném prohřešku proti pravidlům nejprve (dle týchž pravidel) slovně varuje, že přijímání taktických rad od trenéra sedícího v lóži (doložené kamerami, a později dokonce přiznané i samotným trenérem) je v průběhu utkání zakázané, a pokud po druhém prohřešku Williamsové proti pravidlům (vzteklé mrštění raketou o zem) dle platných pravidel hráčce přiřkne trestný fiftýn, je „lhář, zloděj a sexista“.

Mohl bych nyní napsat, že Serena po narození dítěte patrně trpí laktační psychózou, ale nenapíšu to, protože tohle by skutečně bylo sexistické (nebo nedejbože dokonce rasistické) a já bych se znovu stal Prasákem měsíce...

Nestěžuji si, v Americe jsou na tom muži ještě mnohem hůř. Opravdu bych nechtěl žít v zemi, v níž je muž obviněn ze sexismu jen proto, že galantně podržel ženě dveře nebo pochválil jedenáctileté dívence obrázek na tričku – nebo proto, že coby tenisový rozhodčí v zápase dvou žen rozhodl dle platných herních pravidel…

No nic. Za hrubé urážky rozhodčího Williamsová od pořadatelů turnaje dostala pokutu 17 tisíc dolarů.

Tu informaci jsem přijal s radostným uspokojením (tak vysoký finanční trest ve mně dokonce na chvíli vzbudil opatrnou naději, že Amerika se navzdory své pokrytecké, úzkoprsé morálce a povinné genderové hyperkorektnosti pořád ještě úplně nezbláznila a že dokonce i v USA občas zvítězí zdravý rozum), jenže vzápětí jsem se v druhých novinách dočetl, že „podle šéfa ženského tenisu Steva Simona se Serena Williamsová stala obětí sexismu ze strany rozhodčího Carlose Ramose“. „Můžou mít laktační psychózu i muži?“ pomyslel jsem si pobaveně, ale potom jsem si uvědomil skrytý význam Simonova vyjádření – a veškerý humor mě přešel. Je konec, pochopil jsem. Už se dokážou infiltrovat do chlapa.