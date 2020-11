Využijeme sílu internetu. Nepřemýšleli jsme, že bychom oslavy 17. listopadu zrušili, říká organizátor Festivalu svobody

Sami, ale spolu. To je kampaň, kterou letos spustil Festival svobody, který propojuje jednotlivé organizátory oslav 17. listopadu, pomáhá se společnou komunikací a samozřejmě směřuje k podstatě celého svátku – podpoře a rozvoji občanské společnosti. „Naše země potřebuje vizi a pracovat na ní je úkolem nás všech, nikoli jen politiků. Proto musíme hledat cestu, jak se domluvit a vytvořit bezpečné prostředí pro nutné celospolečenské změny. Virus nás jako společnost zasáhl tvrdě,“ říká koordinátor festivalu Ondřej Koutský.

Lidovky.cz: Vysvětlíte, jak přesně a jak dlouho funguje platforma Festival svobody a které iniciativy pod ni spadají?

Platforma Festivalu svobody vznikla v roce 2016. Má za cíl propojovat jednotlivé organizátory oslav 17. listopadu, pomáhá se společnou komunikací a samozřejmě směřuje k podstatě celého svátku – podpoře a rozvoji občanské společnosti. Mezi nejvýznamnější členy patří například Post Bellum předávající Ceny Paměti národa, Nerudný fest pořádající Koncert pro budoucnost z Václavského náměstí, Brněnský sedmnáctý, tradiční satirický průvod Sametové posvícení, či studenti z Albertova. Původně pražská platforma se rychle rozrostla do dalších míst v republice a každý rok se 17. listopadu v ulicích účastnilo více a více lidí, loni dle našich odhadů přes 350 000.

Lidovky.cz: Oslavy výročí sametové revoluce proběhnou i letos, a to, z bezpečnostních důvodů, především online formou. Co pro účastníky oslav konkrétně připravujete?

To, že naše životy zásadně omezil covid, je fakt. Festival svobody ale vznikl na základě historických událostí, kdy naši předci bojovali za svobodu v ještě mnohem nepříznivějších podmínkách. Ať to byly události z roku 1939, nebo 1989. Festival svobody má poslání posilovat občanskou společnost a společnost, která jen přežívá, ale nežije naplno, silná není. Proto jsme spustili kampaň #samialespolu, v rámci které apelujeme na solidaritu a sounáležitost všech občanů. Vydali jsme Poselství svobody, ve kterém vyzýváme občany, aby slavili v rámci možností, ohleduplně k ostatním a na vzpomínku zapálili svíčku, klidně u sebe doma za oknem. Poukazujeme na dobré skutky, které tisíce našich občanů dennodenně vykonávají, ať už jsou to naši zdravotníci, skauti, podnikatelé, lidi pečující o seniory, nebo třeba dárci plazmy. Chceme vytrhnout lidi z apatie a dát jim důkaz, že to s námi není tak zlé, jak to občas při sledování zpráv vypadá. Že je mezi námi spoustu bojovnic a bojovníků s apatií a lidí, pro které odkaz sametové revoluce není jen prázdným pojmem.

Ondřej Koutský Tiskový mluvčí a koordinátor platformy Festival svobody. Pracoval jako ředitel neziskové organizace Institut for Democracy 21, předtím pět let v České televizi a na televizi Nova jako redaktor a reportér. Během loňského roku procestoval Spojené státy a Kanadu, kde propagoval alternativní volební systém Demokracie 21. Zajímá se o wellbeing a občanskou společnost. Je ženatý, má dvě dcery.



Lidovky.cz: Loňské oslavy 17. listopadu se nesly ve znamení bilancování a vzpomínání. Co považujete za klíčová sdělení letošního roku?

Naše země potřebuje vizi a pracovat na ní je úkolem nás všech, nikoli jen politiků. Proto musíme hledat cestu, jak se domluvit a vytvořit bezpečné prostředí pro nutné celospolečenské změny. Virus nás jako společnost zasáhl tvrdě a odhaluje zásadní neduhy, můžeme ho ovšem využít k restartování našich myslí a nakopnutí změny. Musíme myslet i na dobu, kdy boj s ním zvládneme. Za rok nás čekají volby a úkolem Festivalu svobody je přispět k tomu, aby do volebního roku Česko vstoupilo pokud možno klidně, optimisticky a s vírou, že společně překonáme jakákoli úskalí. Musíme se soustředit na řadu dalších věcí a témat. Ať už je to posílení demokracie, boj se strachem, psychické zdraví, kontrola médií, klimatická krize, zesílení hlasu mladé generace nebo boj s nerovnostmi. Mimo jiné se proto oslav zúčastní řada inspirujících řečníků z různých oborů, kteří by nám všem měli dodat motivaci a energii do dalšího přelomového roku.

Lidovky.cz: Odstartovali jste kampaň #samialespolu. Jak se do ní a celkově do oslav mohou lidé zapojit?

Kampaň #samialespolu nás má propojit, i když se nemůžeme sejít ve velkých davech na náměstích a místech spojených se sametovou revolucí. Konkrétní zapojení je na každém z nás, ať už zapálením svíčky a diskuzí se svými blízkými doma, vykonáním něčeho chvályhodného pro druhé, nebo zodpovědnou oslavou venku. Tady chci zdůraznit, že Festival svobody plně spolupracuje se všemi úřady a institucemi, ať už je to Ministerstvo zdravotnictví, policie, hygiena nebo brněnský či pražský magistrát. Děláme vše pro to, abychom zamezili šíření viru, ale zároveň nechceme rezignovat na naše základní občanské svobody. Pokud tedy někteří například plánují navštívit Národní třídu, aby tam zapálili svíčku, vyzýváme k tomu, aby dodržovali všechna doporučená opatření. Tedy především, aby se chránili rouškou, používali dezinfekci a neshlukovali se.

Lidovky.cz: Jedním z vašich projektů bývá tradičně i Koncert pro budoucnost. Uskuteční se za speciálních podmínek i letos?

Je to tak, i když konkrétní podoba a místo se ladí právě ve spolupráci s výše zmíněnými institucemi. Během příprav jsme měli připravené tři varianty, nakonec jsme se rozhodli pro tu nejbezpečnější, tedy koncert bez přítomnosti diváků, streamovaný přes internet. Přenos bude sdílet web České televize a bude plný zajímavých hostů. Vystoupí například Tomáš Klus, Ewa Farna nebo Ivan Hlas, z řečníků například Jiří Pehe, Danuše Nerudová nebo ekonom Lukáš Tóth. Využijeme síly internetu a propojíme se s kolegy z Jatek78, kteří plánují telefonní Ústřednu 89, kde si o odkazu sametu může každý popovídat se zajímavými hosty. Svůj videovzkaz nám pošle i bývalý německý prezident Joachim Gauck. V rámci bezpečnostních opatření vyzýváme všechny, kteří by se chtěli Koncertu pro budoucnost zúčastnit, aby upřednostnili ke sledování internetu. Večerem provedou Jindřich Šídlo ze Seznamu a Linda Bartošová z České televize.

Lidovky.cz: Adaptovat se na stále nová a striktnější opatření musí být nesmírně náročné. Zvažovali jste i variantu, že byste se letos do organizování oslav vůbec nepouštěli?

Tuto variantu jsme si nikdy nepřipustili, i když pracujeme v extrémním vypětí a situace se mění každou minutu. Jsme přesvědčení, že si Česko důstojné oslavy jednoho z vrcholů našich dějin zaslouží i v této době. Oslavy vnímáme jako stěžejní. Omezení, která musíme pro zdraví všech respektovat, nám nesmějí vzít svobodu, kterou si každý nosíme v sobě.

Lidovky.cz: Oslavy probíhají celorepublikově. Jak se mohou do dění zapojit i jednotlivé regiony?

Míra zapojení regionů je z pochopitelných důvodů nižší než loni, kdy se zapojilo přes padesát měst. Festival svobody zásobuje všechny, kdo o zorganizování oslav projeví zájem, svíčkami. Například v Městci Králové z nich plánují sestavit velké srdce. V Chebu zase rozmístí cedule a plakáty s nápisem “Svoboda není samozřejmost”. Ve Strakonicích umístí do výloh výstavu o lidských právech a sametové revoluci a umělecky ztvární hodnoty sametu na tamní art wall. V Děčíně, Boskovicích a Sokolově budou organizátoři tradičně pokládat věnce a zapalovat svíčky. Za zmínku stojí rozhodně i Brněnský sedmnáctý, který plánuje na náměstí Svobody kromě zapalování svíček i výstavu a vše řeší rovněž s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými úřady. V online světě pak spustí vysílací studio, v rámci kterého proběhnou debaty s pamětníky i mladými aktivními občany. Jedním z témat, které můžeme prozradit, je ekologický aktivismus v roce 1989.

Lidovky.cz: Vzpomenete si, jaké pro vás byly nejsilnější momenty v minulých letech?

Pro mě osobně byl nejsilnější moment před třemi lety, když jsem jako řečník vystoupil na Václavském náměstí, tehdy ještě jako koordinátor internetových voleb Prezident 21. Mluvit k tolika lidem je nepopsatelný pocit a velká čest. Pro Festival svobody byl asi nejsilnější celý loňský ročník, kdy se pod jeho hlavičkou odehrály největší občanské oslavy od revoluce a zapojil se i historický počet měst, kdy se jich připojilo více než padesát. Nezapomenutelná byla například interpretace Modlitby pro Martu zpěvačkou Annou Mariou Almeidou, nebo akce, kdy veřejnoprávní i soukromé rozhlasové stanice pustily Modlitbu ve stejný čas, což vytvořilo mimo jiné i světový rekord.

Lidovky.cz: Věnujete se v rámci Festivalu svobody dalším aktivitám i po zbytek roku?

Celoroční aktivitu plánujeme, zatím je vše ve stadiu příprav, takže nemůžu být moc konkrétní, bude ale vycházet z našeho poslání: Posilování občanské společnosti.

Lidovky.cz: Jak budete trávit 17. listopadu yy?

Budu pomáhat s organizací přenosu Koncertu pro budoucnost, vezmu si na starost Twitter, kde budeme průběžně informovat o průběhu oslav, budu připravený na dotazy novinářů a večer pak doma s rodinou zapálím svíčku, zavoláme babičkám v domovech seniorů, svým blízkým a podíváme se společně se na záznam.