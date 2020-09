Zagorová s Margitou mají koronavirus, zpěvačka je kvůli vysokým teplotám v nemocnici

Praha Zpěvačka Hana Zagorová s manželem, operním pěvcem Štefanem Margitou, se nakazili koronavirem. Zatímco Margita má podle informací, které manželé poskytli, lehký průběh a je v domácí karanténě, Zagorová musela být kvůli vysokým teplotám hospitalizována. Oba nyní chtějí především předejít nafukování jejich nemoci. Zagorová v neděli oslaví 74 narozeniny.

Manželský pár se o informaci podělil se svými fanoušky a přáteli na oficiálním facebookovém profilu Zagorové. „Naši milí, nechtěli jsme vás zatěžovat našimi starostmi. Ano, oběma nám vyšly pozitivní testy na covid. Ať se to nemusíte dovídat z různých nafouklých spekulací,“ stojí v příspěvku. „Štefan je v domácí karanténě s lehkým průběhem a Hanka z důvodu vysokých teplot v nemocnici. Věřte, že děláme, co můžeme a brzy se s vámi uvidíme. Moc se na vás těšíme,“ uvedl manželský pár na sociální síti.

Zagorová má před sebou mimo jiné prosincový koncert v Lucerně, kde by měla vystoupit 17. 12. pro omezený počet lidí. Zatím se s akcí i přes koronavirová opatření počítá. Vstupenky si lidé mohou koupit od nedělních 09:00. Společně s Margitou by pak měla zpěvačka vystoupit na koncertě v květnu příštího roku. Čtyřiašedesátiletý Margita měl vystupovat tuto neděli s Moravským klavírním triem v Krnově, začátkem října pak v Jablonci nad Nisou. Má take vyrazit do Palerma s operou Elektra.

Zagorová za svoji kariéru nazpívala přibližně 800 písní, působila v několika souborech a v divadlech Apollo a Semafor. Pak pro ni Karel Vágner sestavil na přelomu let 1972/1973 doprovodný orchestr. Vystupovala s Michalem Prokopem, Petrem Rezkem, Petrem Kotvaldem a Stanislavem Hložkem, koncertovala ve východním bloku i západní Evropě. V roce 2014 převzala diamantovou desku Supraphonu za 10 120 000 prodaných zvukových nosičů.

Operní pěvec, tenorista Štefan Margita, se narodil 3. srpna 1956 v Košicích. Působil a působí v nejslavnějších operních domech světa - například v milánské La Scale, londýnské Královské opeře v Covent Garden, v newyorské Metropolitní opeře, v pařížské Národní opeře Bastille, San Franciscu, Chicagu, Madridu, Tokiu, Bruselu či Dallasu.