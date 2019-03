Zemřel válečný veterán generál Milan Píka, syn popraveného Heliodora Píky

Bratislava Válečný veterán, český a slovenský generál Milan Píka zemřel ve středu večer v Bratislavě ve věku 96 let. Pohřeb se bude konat na Slovensku. Uvedla to Jana Horáková, kurátorka pozůstalosti po generálu Heliodoru Píkovi, otci zemřelého, jehož popravil komunistický režim.

Milan Píka, který za druhé světové války působil v britském královském letectvu (RAF) a po válce byl také pronásledován komunistickým režimem, zemřel v 19.00, upřesnila Horáková, která je ředitelkou Slezského zemského muzea v Opavě. Muzeum je správcem pozůstalosti po Heliodoru Píkovi. Pohřeb podle Horákové bude na Slovensku, jeho formu bude rodina řešit se slovenským ministerstvem obrany.



Milan Píka v červnu 1939 utekl se svou matkou do Rumunska, kde v té době už působil v zahraničním odboji jeho otec, a vstoupil tam do československé zahraniční armády. Po porážce Francie odjel do Anglie, kde byl zařazen k 310. stíhací peruti RAF. Pro oční vadu byl však z leteckého výcviku vyřazen a vykonával administrativní službu.

Za odbojovou činnost obdržel Československý válečný kříž 1939 a další československá i zahraniční vyznamenání. V souvislosti s nespravedlivým stíháním svého otce byl v roce 1949 propuštěn z armády a měl problémy s úřady. V roce 1970 byl morálně rehabilitován, v roce 1990 povýšen do hodnosti plukovníka a v roce 2014 podle českého ministerstva obrany jmenován do hodnosti brigádního generála.